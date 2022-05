Yesenia recibió amenazas por su labor periodística en Veracruz

La periodista Yesenia Mollinedo Falconi recibió amenazas de muerte debido a distintas publicaciones en el portal El Veraz que ella misma dirigía en Cosoleacaque, Veracruz; así lo confirmó Ramiro para Fuerza Informativa Azteca , quien es hermano de la víctima.

El también reportero dio a conocer que en diversas ocasiones Yesenia fue amenazada, le comentó que era perseguida por dos sujetos, pero él jamás imaginó que una semana después la asesinarían.

Investigan crimen contra Yesenia Mollinedo y Johana García

“Empezó a recibir amenazas. Por eso es que ustedes no ven algunas publicaciones en el portal El Veraz, del cual era propietaria, porque así era como la amenazaban para que de forma obligada bajara toda clase de publicaciones relacionadas con homicidios, con secuestros, con la muerte, con la delincuencia organizada"; aseguró Ramiro Mollinedo Falconi.

Este martes, en la casa donde Yesenia vivía con su madre y su hija, velaron su cuerpo; sus familiares no dan crédito a lo ocurrido, no imaginaron que Yesenia Mollinedo formaría parte de la estadística de periodistas asesinados en Veracruz.

“El 10 de mayo más horrendo y más doloroso de mi vida"; comentó Aurora Falconi, madre de Yesenia.

La delincuencia le arrebató a su hija y ella la vela este Día de las Madres. Yesenia fue asesinada a balazos este lunes junto a su compañera Johana García Olvera, crimen cometido en el municipio de Cosoleacaque, al sur de Veracruz.

La señora Aurora pide justicia y que no la criminalicen: “Quiero justicia para mi hija, justicia tanto para mi hija como para todo lo que está pasando en este pueblo, que ya no tenemos confianza de andar en la calle ni en tu misma casa; que se aclare este crimen de mi hija porque verdaderamente mi hija no era una mujer maleada. Que no ensucien el nombre de mi hija porque no se lo merece tampoco”.

Tras amenazas asesinan a dos periodistas en Veracruz

En el C4 de Cosoleacaque, Ramiro Mollinedo acompañado de otros periodistas pidió a las autoridades que proporcionen las imágenes de las cámaras de videovigilancia para saber quiénes son los agresores.

En tanto, por seguridad una patrulla vigila la casa donde velan a Yesenia; familiares dieron a conocer que durante la madrugada fueron intimidados por sujetos desconocidos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) ya investiga este doble asesinato e informó que agotará todas las líneas de investigación para esclarecerlo.