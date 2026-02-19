Dan cadena perpetua al expresidente de Corea del Sur; trató de implantar ley marcial

Una corte en Corea del Sur sentenció a Yoon Suk Yeol, expresidente del país asiático, a cadena perpetua, luego de que en 2024 intentara una insurrección al tratar de imponer la ley marcial.

En enero de 2026, la fiscalía argumentó que Yoon trató de decretar una ley marcial que era inconstitucional e ilegal, lo que “socavó la función de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral, destruyendo en realidad el orden constitucional democrático liberal” el 3 de diciembre de 2024.

Histórico: Yoon Suk Yeol condenado a cadena perpetua en Corea del Sur

En esa ocasión, el entonces mandatario alegó que la medida era para combatir “fuerzas contra el Estado”, entre ellas, los partidos de oposición que, supuestamente, eran afines a la dictadura de Corea del Norte.

Los fiscales habían pedido la pena de muerte contra el expresidente de Corea del Sur. El delito de insurrección contempla dicho castigo o cadena perpetua.

Cabe señalar que, aunque el país dictó una sentencia de muerte por última vez en el año 2016, no ha ejecutado a ningún preso desde 1997.

Juicio contra expresidente de Corea del Sur desata protestas

No obstante, el proceso legal contra Yoon Suk Yeol divide a la población. Simpatizantes del exmandatario acudieron a las afueras del Tribunal del Distrito Central de Seúl, donde en pantallas gigantes emitieron en vivo la lectura de sentencia este 19 de febrero de 2026.

Los cargos: ¿Por qué el intento de ley marcial fue considerado insurrección?

Ji Gwi-yeon, presidente del tribunal, alegó que la intención de Yoon Suk Yeol era paralizar la Asamblea Nacional y además que trató de arrestar a líderes de la oposición y hasta al dirigente de su propio partido.

El juez añadió que enviar soldados armados al edificio del Parlamento y transportarlos en helicóptero forma parte de un acto de insurrección.

La respuesta de la defensa: "¿Fue el juicio una mera formalidad?"

Los abogados del expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, dijeron el jueves 19 de febrero que el tribunal de Seúl ignoró el principio de basar el veredicto en la evidencia después de condenar a Yoon a cadena perpetua.

“¿Las docenas de audiencias celebradas durante el año pasado fueron meras formalidades procesales?”, preguntó Yoon Kab-keun, uno de los abogados de Yoon, después del veredicto. El equipo legal discutirá con Yoon si apelará, agregó.

