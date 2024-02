“Youtube me cepilló": AMLO acusa censura por eliminar la mañanera en donde comparte teléfono de periodista

Después de que la plataforma de videos Youtube, bajara la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del pasado jueves 22 de febrero, el mandatario acusó de censura y exigió al propietario que investigue la razón. La razón fue porque ese día compartió el teléfono de la periodista Natalie Kitroeff, del diario The New York Times.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente López Obrador destacó que la eliminación del video de su conferencia mañanera corresponde a una “actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo vacío”.

Después de bajar la mañanera de ese día, la plataforma volvió a subir el video, pero quitando el momento en donde difunde los datos personales de la periodista.

Por censura, YouTube nos bajó el video de la conferencia de prensa del jueves 22 de febrero, pues, según ellos, “infringe las normas de la comunidad“. Es una actitud prepotente y autoritaria. Están en plena decadencia. La estatua de la libertad se ha convertido en un símbolo… pic.twitter.com/Dpbn4tJBfr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) February 26, 2024

AMLO rechaza que medios extranjeros “lo calumnien”

Durante su visita a Mazatlán, Sinaloa, el pasado sábado 24 de febrero, el presidente rechazó nuevamente que no permitirá que medios extranjeros, como el caso de New York Times, “lo calumnien”.

Al hablar de este caso un día después, el presidente dijo que volvería a exhibir los datos personales de periodistas que revelen información que considere es tendenciosa o abre la puerta a “calumnia”. "¿No ve ningún error y volvería al presentar el teléfono? Claro, ¿qué hacemos con la ley de datos personales? No va a venir cualquier gente que porque es The New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Nos tienen que respetar porque somos autoridad legal y constituida”, mencionó el pasado viernes 23 de febrero.

Aunado a ello, durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de febrero, el presidente exhibió nuevamente la carta de la periodista que envió, esto, a pesar de la sanción de Youtube; sin embargo, la carta fue modificada para evitar una nueva sanción, pues en caso de cometer nuevamente una, los canales del gobierno se podrían bloquear por días.