“Si está preocupada, que lo cambie": AMLO afirma que no fue un error difundir número telefónico de reportera del The New York Times

Durante la conferencia mañanera de este viernes 23 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado sobre lo ocurrido en la matutina del pasado jueves, donde difundió el número telefónico de una reportera del diario estadounidense New York Times. Ante esto, el mandatario afirmó que no fue un error haberlo compartido y que, incluso, lo volvería a hacer.

El presidente López Obrador dijo que volvería a exhibir los datos personales de periodistas que revelen información que considere es tendenciosa o abre la puerta a “calumnia”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que volvería a exhibir los datos personales de periodistas que revelen información que considere es tendenciosa o abre la puerta a calumnia https://t.co/dUMtssk8YM pic.twitter.com/Oay6c4LgnB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 23, 2024

"¿No ve ningún error y volvería al presentar el teléfono? Claro, ¿qué hacemos con la ley de datos personales? No va a venir cualquier gente que porque es The New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Nos tienen que respetar porque somos autoridad legal y constituida”, mencionó.

AMLO niega que periodista del New York Times corra algún riesgo

AMLO mencionó que si la periodista Natalie Kitroeff, del diario The New York Times se siente intimidada porque reveló su teléfono en mañanera que lo cambie: “Ella tiene derecho a calumniarme a mí, a mi familia, a mis hijos sin ninguna prueba. ¿Si le pasa algo a quien hacemos responsable? Si la compañera está preocupada que cambie su teléfono, es la representante del The New York Times. La mayoría de los periodistas actúan con humildad, ustedes son muy prepotentes”.

Aunado a ello, pidió a la corresponsal de Estados Unidos que acudió a la mañanera y lo cuestionó sobre esto “bajarle una rayita": “Bájenle una rayita a su prepotencia. Yo nada más les recuerdo hoy a usted, una cosa ha habido de parte del presidente insultos a periodistas. Aquí no hay eso”.

Cabe destacar que el hecho de que el presidente haya difundido el número telefónico de la periodista, le costó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) iniciara una investigación de oficio.