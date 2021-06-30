YouTube Theater: Primeros conciertos serán con artistas mexicanos

El YouTube Theater tendrá sus primeros conciertos con la interpretación de artistas mexicanos. Este recinto pertenece a la plataforma YouTube, la cual anunció su propio centro de espectáculos que se ubicará en Hollywood Park, en Los Ángeles, California.

La plataforma ya puso a la venta los boletos para los conciertos que ofrecerá en el YouTube Theater. El inaugural será de la banda de rock mexicana Caifanes, programado para el próximo sábado 4 de septiembre de 2021.

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A través de la página web de YouTube Theater, ya se pueden consultar las fechas y horarios para los conciertos programados para este año y hasta marzo del 2022, mismos que incluyen a varios artistas mexicanos.

“YouTube Theatre es un lugar íntimo que ofrece asientos para hasta 6.000 invitados. Con 227,000 pies cuadrados, el teatro actuará como un nuevo oasis creativo para los angelinos”, anunció la plataforma.

Además de Caifanes, en el YouTube Theater habrá conciertos de artistas mexicanos como Los Ángeles Azules, Bronco, Invasión del Corrido, Christian Castro y Mijares; así como Christian Nodal.

Precios de los conciertos en el YouTube Theater

El precio de los conciertos en el YouTube Theater cambia dependiendo el intérprete o agrupación que se presentará. En el caso de los artistas mexicanos, el boleto más caro corresponde a la presentación de Christian Nodal, la cual alcanza los mil 5 dólares, es decir, más de 20 mil pesos.

El YouTube Theater “albergará una multitud de eventos, incluidos conciertos, espectáculos de comedia, torneos de deportes electrónicos, premiaciones de espectáculos, reuniones comunitarias y más”.

También hay otras entradas para los conciertos con un costo de 600 dólares, estas en el caso de Los Ángeles Azules. En promedio, los boletos de menor costo están entre 34 y 50 dólares, es decir, entre 680 y mil pesos.

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