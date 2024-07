¡Negligencia médica trunca un sueño! Yovani queda cuadripléjico por mala atención; esta es su historia

¡Una vida truncada! Una lesión de rodilla y una cirugía se convirtieron en el inicio de una pesadilla para Yovani David de Dios y su mamá, pues la mala atención del hospital al que acudió provocaron que el chico de 14 años de edad quedará cuadripléjico, frustrando su gran sueño de ser futbolistas profesional. Conoce su historia.

“Soy mamá de Yovani David de Dios que está en una cama, cuadripléjico, en un estado vegetativo, no habla, no escucha, no se mueve”, compartió Josefina Suárez, madre del joven afectado.

A sus cortos 14 años de edad, Yovani David de Dios ya era una promesa del fútbol, y de acuerdo con sus compañeros, él ya estaba listo para las visorias del Mazatlán y Monterrey, lo que sería la puerta para perseguir su sueño de ser futbolista.

"Él era muy apegado a mí, la verdad jugaba muy bien futbol, me acuerdo que desde los 10, 11 años jugábamos juntos”, compartió Juan Pablo Manríquez, amigo de Yovani.

Yovani queda cuadripléjico por negligencia médica; esta es su historia | PEXELS

Yovani sufrió un paro cardiaco, dejándole graves secuelas orgánicas y físicas

Yovani David de Dios tenía una lesión en la rodilla, la cual quería tratar antes de irse a las famosas visorias, por ello, acudió a un hospital para realizarse la cirugía, y de un momento a otro todo cambio.

Después de persignarlo y desearle suerte en la operación, la madre de Yovani recibió una alarmante noticias, su hijo se había puesto mal y los doctores le sugerían llevárselo para ser atendido en otro hospital.

“Su hijo se puso mal, lléveselo ahorita, ahí viene la ambulancia y se lo van a llevar”, fueron las palabras que recibió la madre de Yovani, incluso el doctor agregó que ni siquiera lo había operado.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos intervino en el caso de Yovani David de Dios, revelando que al ingresar al quirófano, el adolescente fue sometido a un proceso anestésico, por lo que la dosis suministrada le provocó un paro cardiaco, dejándole graves secuelas orgánicas y físicas. Se comprobó que hubo negligencia médica por parte de la anestesióloga.

“Al ingresar al quirófano se le sometió a un procedimiento anestésico y la dosis suministrada le provocó un paro cardiaco que resucitó de manera exitosa (...) El menor fue regulado y trasladado al hospital civil de Guadalajara donde posteriormente fue dado de alta pero con diversas secuelas orgánicas y físicas (...) Se comprobó que existió responsabilidad profesional médica atribuible a la cirujana especialista en anestesiología adscrita a la unidad médica”, explicó Luz del Carmen Godínez, Presidenta CEDHJ.

¿Cuál es el estado de salud de Yovani?

Actualmente Yovani David de Dios, el joven de 14 años de edad afectado por la negligencia médica, tiene osteoporosis, así como fracturas en la cadera. La madre pide justicia para su hijo.

“O sea, en vez de mejorar, va empeorando y pues si, la verdad que nadie se hace responsable, o sea, yo nada más quiero justicia, porque mi hijo estaba bien”. expresó la madre de Yovani.