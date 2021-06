¿Quién es Yuya, la youtuber que anunció que será mamá?

La youtuber y empresaria Mariand Castrejón Castañeda, conocida en las redes sociales como Yuya, cuenta con cerca de 25 millones de suscriptores en su canal de YouTube. Este fin de semana anunció que se convertirá en mamá.

El padre del bebé que viene en camino es el cantante Siddartha, quien desde hace unos meses mantiene una relación con la youtuber Yuya. El anuncio sobre el embarazo los dieron a conocer ambos a través de sus redes sociales.

“Voy a ser mamá de el inmenso Mar que ahora se forma dentro de mí. ¡Qué sueño más largo y maravilloso el que estoy viviendo!”, escribió Yuya en su cuenta de Instagram.

El cantante Siddartha también anunció que se convertiría en papá y confirmó que esperan un niño, incluso reveló el que podría ser el nombre del bebé. Ambos compartieron una serie de fotografías en las que aparecen juntos y Yuya muestra el abdomen, en el que es notable el embarazo.

“Dentro de estas imágenes están latiendo tres corazones, la vida nos ha regalado una nueva vida y estamos felices y agradecidos por tu llegada, Mar. Los amo, Yuya. PD Es un niño”, publicó Siddartha.

¿Qué hace Yuya en las redes sociales?

Yuya es una de las youtuber más conocidas del país y una de las mujeres con más suscriptores en todo el mundo. En su canal de la red social publica contenido como tutoriales de maquillaje, recetas de cocina y tips de moda.

En su faceta de empresaria, Yuya cuenta con una marca de cosméticos, con la que ofrece productos para el cuidado personal en diferentes países de América Latina. En 2017 fue cuando lanzó su línea de maquillaje.

Yuya nació el 13 de marzo de 1993 en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con la información de su canal en YouTube, se unió a la plataforma en septiembre del 2009 y publica nuevo contenido cada miércoles y viernes.

En YouTube, también difundió un video en el que se dirige a sus millones de seguidores con un emotivo mensaje e imágenes de cómo ha vivido su embarazo.

“Este video lo hago con muchísimo cariño, para mi amado Mar. Amigos, guapuras bellas que me han acompañado, comparto este video con todo mi cariño también para ustedes, han sido y son parte fundamental de la historia de mi vida. Han sido meses de cambios, reconocimiento y adaptación. Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo, cómo ir al primer día de clases, al mejor colegio del mundo. Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado. No se escribirlo ni describirlo. Cada día es una sorpresa. Qué nervio y qué alegría por fin, compartirlo por aquí. Los abrazo junto a mi Mar y me anticipo a agradecerles por el amor que me hacen llegar, aún a la distancia. Los quiero cabrón”, escribió.

