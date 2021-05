Nicole, la niña con Síndrome de Down que pinta uñas como terapia

Nicole, una niña con Síndrome de Down que vive en Chilpancingo, Guerrero, dejó su terapia motriz convencional para probar algo nuevo: pintar uñas gratis. Este cambio tiene un sólo objetivo: desarrollar sus habilidades motrices y fortalecer su cuerpo.

La página de Facebook Solo Inclusión fue la encargada de difundir la historia de Nicole, quien encontró en el pintado de uñas una nueva forma de desarrollar sus habilidades, además de que le ha parecido más divertido que el método convencional que antes practicaba.

Nicole no cobra nada por sus servicios, y está dispuesta a pintar las uñas de cualquier persona que se interese. La historia de esta niña rápidamente se volvió vital, pues se ha convertido más de 9 mil 600 veces en tan solo tres días.

“Nicole está cansada de las terapias para fortalecer su motricidad. Hoy cambiamos la fachada, la estrategia, la actividad... ¡y está funcionando!, ella sigue aprendiendo”, dice la publicación original sobre esta historia.

La historia de Nicole ha recibido infinidad de comentarios positivos, pues la gran cantidad de los usuarios que han dejado un mensaje destacan que este tipo de aprendizajes es fundamental para una persona que vive con Síndrome de Down, pues además de la terapia, a la par aprende una actividad que posteriormente le podría ser redituable y, a largo plazo, la podría convertir en una mujer plena e independiente.

En los comentarios también se observan respuestas de mujeres que afirman que buscarán a Nicole para que les pinten las uñas y contribuir a su aprendizaje.

Poco a poco, la historia de Nicole ha adquirido tal relevancia que incluso se observan comentarios en inglés y francés.

El Síndrome de Down no detiene a Nicole, ni a nadie

El Síndrome de Down es causado por un error en la división celular que resulta en un cromosoma 21 extra. El Síndrome de Down tiene como seña particular que provoca afectaciones diferentes a cada oaciente, aunque la constante son algunas características físicas.





El nivel de aprendizaje entre un niño con Síndrome de Down y otro puede varias, mientras que 1 de cada 10 niños también puede padecer autismo.

