9 personas baleadas en ensayo de bailable para el día de la Virgen, en Zamora

Una agresión a balazos en contra de un grupo de personas que se encontraban ensayando la Danza de los Viejitos para el día 12 de Diciembre, dejó como saldo al menos 9 personas heridas entre ellos tres mujeres, cuatro hombres y dos menores de edad, en Zamora, Michoacán.

Lo anterior ocurrió sobre la Avenida 20 de Noviembre casi esquina con el Circuito 20 de Noviembre, de la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Zamora hasta donde se movilizaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil, Secretaría de la Defensa Nacionall (Sedena) y Guardia Nacional.

Paramédicos de Rescate auxiliaron a los hermanos Laura C., O., de 34 años, Ricardo C., O., de 19 años y Rodrigo C., O., de 25 años de edad, vecinos del Fraccionamiento Hacienda Los Ángeles.

Dos bebés ente los heridos de balacera en Zamora



Los otros lesionados son, Beatriz Adriana C., A., de 40 años, vecina de la colonia 20 de Noviembre, Ángeles Naomi R., S., de 25 años de edad, vecina de la colonia Santa Cecilia, así como Juan José L., S., y Braulio C., R,.

Así como los dos menores de 3 años y un año y medio los cuales fueron canalizados a un nosocomio en vehículos particulares desconociéndose su estado de salud.

En cuestión de minutos llegaron agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado y Policías Ministeriales quienes recabaron indicios y testimonios para integrar la carpeta de investigación.

Cabe señalar que en la zona los uniformados implementaron recorridos de vigilancia en busca de los agresores sin que se obtuvieran resultados positivos.