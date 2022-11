Zepeda advierte riesgo sobre fondo de pensiones de mexicanos

El senador Damián Zepeda advirtió riesgo sobre lo que tachó como una “peligrosa” reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impulsada por Morena, ya que se busca usar los activos financieros, como las pensiones de mexicanos, dijo, para financiar el gasto del gobierno particularmente para rellenar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios, “qué irresponsablemente vaciaron”.

El panista subrayó que el Gobierno Federal podría echar mano de recursos para el retiro o pensiones, vivienda de los mexicanos, y explicó que el Fondo de Estabilización se utiliza para proteger las finanzas en los años donde no se tiene buena recaudación y de los 200 mil millones de pesos que tenían se utilizaron.

Por lo que “ahora presentando una propuesta, una reforma, que dice que los voy a rellenar para poder gastar más con el dinero de los activos financieros. El problema es qué son los activos financieros.

Debe protegerse EN LEY ahorros de los mexicanos!



Dice @lopezobrador_ y su Gob que les creamos q no los tocarán… No es cuestión de fe, no debe haber ningún riesgo!



Propongo prohibir en ley tocar el dinero de los mexicanos. Si de verdad no quieren usarlo, seguro apoyarán, o no? pic.twitter.com/k5FZMETRpN — Damián Zepeda (@damianzepeda) November 10, 2022

Y en activos financieros, dice Damián Zepeda, sino los documentos del gobierno mismo, incluyen ¿qué creen? Los fondos de pensiones, los fondos de vivienda, las sociedades de inversión de las afores. Tu dinero. ¿Entonces tú estás de acuerdo en que, porque se gastaron irresponsablemente el dinero de los fondos, ahora puedan tomar ese recurso para financiar gasto? Por supuesto que no”.

El legislador recalcó que no basta con que funcionarios de este gobierno y legisladores afines insistan en que no se usarán esos activos, por lo que se debe dejar de manera explícita en la ley la primera prohibición de que esto ocurra.

“En ningún lugar dice ‘no, el fondo de pensiones no'; en ningún lugar dice ‘no, el fondo de vivienda no'; en ningún lugar dice ‘no, no van a poder agarrar el dinero de las sociedades de inversión, de afores’, donde dice dice activos financieros y en activos financieros está eso.

“Entonces quieren que en un acto de fe les creamos. Pues yo, con todo respeto, no sé si tú les creas, pero yo no les creo nada. Y no les creo nada porque le han mentido a la cara los mexicanos”.

“Prometió el Presidente que no iba a militarizar el país, ¿militarizó o no militarizó México? Prometió el Presidente que iba eliminar el IEPS, el impuesto a las gasolinas, ¿Lo quitó? Porque lo estamos esperando todavía. Prometió que no iba a haber espionaje y ahí están los documentos filtrados en Sedena. Prometió que no iba a haber persecuciones. Prometió, prometió, prometió e incumplió, incumplió, incumplió ", reclamó Zepeda.

El panista afirmó que Acción Nacional no permitirá que se ponga el riesgo de los ahorros ni del fondo de vivienda de los mexicanos y adelantó que presentará una propuesta ante las comisiones dictaminadoras en donde “textualmente diga aquí ‘en ningún caso se puede utilizar el dinero de los mexicanos de sus fondos de ahorros de su fondo de vivienda’. Si dicen que no lo quieren hacer me imagino que no van a tener ninguna resistencia en que quede textualmente en la ley, porque lo peor que le pudiera pasar a los mexicanos es que quede incertidumbre el destino del dinero que es de los ciudadanos”.

Finalmente, Zepeda Vidales expresó la preocupación de que se usa en estos activos en gasto de gobierno, por ejemplo, para pagar pensiones de los adultos mayores, ya que, si bien, “yo estoy a favor de los adultos mayores pero es un gasto, verdad, no va haber un retorno de eso, y qué luego, cuando haya más recaudación de impuestos, ¿Te pagó? por Dios!”.

“Si tú te vas a los documentos de Hacienda cuáles son los activos financieros te vas a encontrar fondo de vivienda, te vas a encontrar la parte de pensiones. Entonces al menos en la parte de rendimientos pareciera que la quieren utilizar. Dicen que no, perfecto. Vamos a ponerlo en la ley para que no se te vaya a ocurrir ni a ti ni a nadie en el futuro tocarlos. Porque yo de lengua me como un taco y han dicho muchas cosas los funcionarios”.