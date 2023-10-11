ZMG DE NOCHE: Trailero desquiciado causa terror en Guadalajara

Estos fueron algunos de los hechos de violencia que ocurrieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG DE NOCHE) la noche del 10 de octubre y la madrugada del miércoles 11 de octubre.

Balacera en restaurante de Zapopan

Múltiples reportes a los números de emergencia generaron el desplazamiento de unidades policiacas sobre un restaurante ubicado en la avenidas Patria e Inglaterra en la colonia Prados Vallarta en Zapopan, Jalisco.

En un video quedó captado el momento en que varios vehículos paralizan la circulación de acceso al carril lateral de la avenida Patria, mientras que otros vehículos se estacionan al ingreso del restaurante, descienden varios hombres armados los cuales intentan ingresar, sin embargo escoltas que estaban al interior los sorprenden y ahí se inicia un nutrido intercambio de disparos.

Al no lograr su cometido, los sujetos armados emprenden la huida, policías de Zapopan acudieron al lugar, solicitaron de urgencia el arribo de paramédicos.

Hasta anoche, la escena permanecía acordonada y es que hay una gran cantidad de castillos de armas largas y cortas a lo largo de la avenida patria.

Al ingreso del restaurante fue localizado un hombre el cual resultó ser escolta y aparentemente militar retirado, desafortunadamente proyectiles fueron certeros.

Transcurrían los minutos, y un nuevo reporte alertó a los oficiales sobre la calle Giovanni Panini, fueron localizados heridos por arma de fuego otros dos escoltas, habían escapado de la refriega, ambos fueron trasladados a un puesto de socorros.

Autoridades de la Fiscalía del estado acudieron al lugar de los hechos, los escoltas heridos refirieron protegían la seguridad de un hombre, el cual logró escapar con otro grupo de escoltas, por lo que la investigación continúa para establecer si el móvil del crimen fue un intento de ejecución en su caso un secuestro.

Trailero causa múltiples destrozos en Giuadalajara

El choque de un tráiler con otros vehículos en la colonia Cruz del Sur, en Guadalajara, género caos, el conductor de la unidad de carga se dio la fuga, para llegar al Periférico causando pánico entre los automovilistas.

Elementos de seguridad privada refirieron que la unidad circulaba por López Mateos e ingresa a la avenida Las Fuentes en donde ocasionó entre cinco y siete choques de tercer grado y al circular por Galileo Galilei ocasionó otros tres choques a vehículos.

Después, el tráiler es captado circulando a más de 100 km/h sobre el Periférico, el conductor intentaba escapar, sin importar la integridad de los automovilistas que se cruzaban a su paso.

#Jalisco | ¡#Trailero desquiciado causa pánico en Periférico de #Guadalajara!



El conductor estaba huyendo de un #choque que protagonizó y en su paso a más de 100 kilómetros por hora, dañó 20 vehículos.



El #conductor escapó a pie.



Nos cuenta @DanielaObregonS en @PrimeraLineaAM. pic.twitter.com/2YC8hD6jDU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 11, 2023

El tractocamión embiste varios vehículos, una de sus ruedas giraba con el rin de acero y fue después de varios kilómetros cuando finalmente tuvo otra colisión para después chocar contra una estación de mí macro en ciudad judicial, logró cruzar los carriles contrarios hasta quedar embancado en la lateral de la periferia.

La loca carrera de esta mole de acero dejó al menos 20 vehículos totalmente dañados y también personas lesionadas.

Uno de los afectados relató: "De repente comenzó a zigzaguear me pegó en una esquina y comencé girar y ya en la vista vi que impactó a otro pero iba a uno 100 a 100 km/h el motor venía bufando sin una llanta delantera, se estrelló en el puente y siguió su trayecto.

Uno de los vehículos impactados se estrelló contra una de las estaciones mi macro tres personas resultaron heridos de gravedad..

Tras el percance se observa al conductor del tráiler descender de la unidad, brevemente se observa que no está en sus cinco sentidos, aún así emprendió la huida.

Los daños causados fueron cuantiosos, la gran mayoría de los autos siniestrados fueron declarados como pérdida total.

🎥#Video | ¡Fuerte accidente en Periférico!😱 El tráiler viajaba a más de 100 kilómetros por hora y terminó impactando al menos a 20 automóviles.💥🚛https://t.co/xd6MOEAypr — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) October 11, 2023

Balazos en Tlaquepaque

Detonaciones de arma de fuego una vez más activaron a policías de San Pedro Tlaquepaque, los cuales se concentraron sobre lateral Periférico y la calle Netzahualcóyotl, en la colonia Arroyo de las Flores.

En el lugar fue localizado un hombre atado de pies y manos con cable y alambre, así también presentaba una lesión en cráneo por lo que fueron requeridos para médicos para brindarle las primeras atenciones.

La víctima fue localizada en esta calle presenta ataduras en pies y manos pero también lo detectaron una herida de arma de fuego de cráneo.

Personal de la Fiscalía de Jalisco lleva a cabo la indagatoria del hecho, las autoridades no lograron recabar información sobre los posibles causantes, se desconoce si la víctima era vecino de la zona, el cadáver fue trasladado al anfiteatro de medicina forense donde se espera sea identificado.



¿Qué es la ZMG?

Se trata del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG; también denominada Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG) y es el segundo núcleo urbano más poblado de todo el país.

De acuerdo con datos del INEGI esta región cuenta con alrededor de 5.3 millones de habitantes (proyección hecha en base al censo de población INEGI 2020).

La ZMG agrupa a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos y Juanacatlán.