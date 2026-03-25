Localizan restos humanos en colonia La Cuesta, ZMG de noche

Durante las primeras horas de este miércoles, las autoridades municipales y estatales se movilizaron hacia la Avenida Jesús Michel González, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, tras un reporte anónimo que alertaba sobre bultos sospechosos a un costado de la carretera.

En una zona desolada y carente de alumbrado público, a la altura de la colonia La Cuesta, elementos de la comisaría confirmaron el hallazgo de un torso, aparentemente perteneciente a un hombre. El sitio fue resguardado de inmediato para permitir las labores de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

🔴 #IMPORTANTE | Localizaron restos humanos sobre la Av. Jesús Michel González, a la altura de la colonia La Cuesta, en el municipio de Tlajomulco. 🚔⚠️



Con información de: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/WcEsA0ZpNs — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 25, 2026

Personal de la Fiscalía del Estado inició las diligencias correspondientes para determinar la evolución cadavérica y trabajar en la identificación de la víctima a través de pruebas periciales.

Homicidio en fraccionamiento privado: Ataque directo en El Canto

Pese a contar con un sistema de vigilancia y seguridad privada, el fraccionamiento El Canto, también en Tlajomulco, fue escenario de una agresión directa que cobró la vida de un hombre al exterior de su domicilio. La víctima fue sorprendida por agresores que realizaron al menos cuatro detonaciones de arma de fuego, impactando en zonas vitales como el cráneo y el tórax.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una agresión con arma de fuego en contra de un hombre dentro del Fraccionamiento Belcanto en el municipio de Tlajomulco.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/764qMNzf83 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 25, 2026

A la llegada de los servicios médicos municipales, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. Elementos de la Fiscalía acudieron al punto para comenzar con la fijación de indicios. De acuerdo con las autoridades, las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en el acceso principal y dentro del desarrollo habitacional serán piezas clave para identificar a los causantes y el vehículo utilizado en la huida.

Fuerte percance vial: Camión impacta vehículos en Zapopan

En el municipio de Zapopan, un aparatoso accidente se registró sobre el Periférico, a su cruce con la Calzada Central, en la colonia Ciudad Granja. De acuerdo con los primeros informes, un camión tipo Tortón que presuntamente circulaba a exceso de velocidad impactó por alcance a dos vehículos particulares, proyectándolos hacia los laterales de la vía.

🔴#IMPORTANTE | Un camión tipo torton y dos autos particulares protagonizaron un aparatoso accidente sobre Periférico en el cruce con la Calzada Central en la Col. Ciudad Granja municipio de Zapopan.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/1B9UHgLb5U — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 25, 2026

El saldo del incidente fue de tres personas lesionadas, quienes afortunadamente presentaron heridas leves y decidieron firmar el desistimiento médico en el lugar. Elementos de Protección Civil y Bomberos de Zapopan acudieron para realizar labores de saneamiento debido al importante derrame de líquidos y combustible sobre el asfalto. Agentes de movilidad y representantes de las aseguradoras trabajaron en el sitio para realizar el deslinde de responsabilidades y liberar la circulación de la importante vía.