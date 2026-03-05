Madrugada intensa en Guadalajara: Chocan al Macrobus y queman camioneta de basura

La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche) registró una madrugada de intensa actividad para las corporaciones de seguridad y rescate este jueves. Entre siniestros viales y actos delictivos, los servicios de emergencia trabajaron de forma ininterrumpida para restablecer el orden en diversos puntos de la metrópoli.

"Yo tenía el verde": Choque entre conductora y Mi Macro Calzada

Un aparatoso accidente se registró en el cruce de la Calzada Independencia y Monte Lisboa, donde una camioneta particular y una unidad de Mi Macro Calzada (Macrobus) colisionaron de forma lateral. El incidente generó complicaciones viales en el carril confinado mientras las autoridades realizaban los peritajes iniciales.

Lo complejo del caso radica en las declaraciones de los involucrados: tanto la mujer que conducía el vehículo privado como el chofer del transporte público aseguraron que el semáforo les favorecía con la luz verde al momento del cruce.

Paramédicos de la Cruz Verde de Jalisco atendieron a la conductora en el lugar del impacto debido a lesiones leves y crisis nerviosa, mientras que los agentes de movilidad quedaron a cargo de la investigación para determinar quién cometió la imprudencia vial.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una volcadura sobre Mariano Otero y Fco I. Madero en el municipio de Zapopan, el saldo fue de un lesionado en estado regular de salud. A consecuencia del choque dos autos más resultaron dañados así como una luminaria la cual fue derribada. pic.twitter.com/lwezC0TV3B — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 5, 2026

Fuego en la colonia Ferrocarril: Investigan incendio intencional

Simultáneamente, bomberos tapatíos se desplazaron a la colonia Ferrocarril tras el reporte de una camioneta que transportaba basura envuelta en llamas. El fuego consumió rápidamente la caja de la unidad, generando una densa columna de humo que alarmó a los vecinos de la zona.

El equipo de Protección Civil y Bomberos logró sofocar el incendio antes de que se extendiera a otras estructuras o vehículos cercanos, confirmando que no hubo personas lesionadas en el sitio.

Sin embargo, la unidad quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes, ya que existen sospechas de que el fuego pudo haber sido provocado de manera intencional, por lo que se revisarán cámaras de vigilancia cercanas para identificar a posibles responsables.

🔴#IMPORTANTE | Tome precauciones, tráileres estacionados sobre la lateral de la Av. Mariano Otero y Lluvia.



Con información: Gustavo Cárdenas (@GusCardenasCP). pic.twitter.com/4eNsPxtcnr — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 5, 2026

Tlaquepaque: Recuperan auto robado tras violenta confrontación

En una respuesta rápida de las unidades de seguridad, un automóvil que había sido despojado de su dueño con violencia en la colonia Cerro del Tesoro fue localizado apenas unos minutos después en el municipio de Tlaquepaque. Los hechos derivaron en una situación de tensión con los tripulantes que pretendían huir con la unidad.

El operativo dejó los siguientes detalles técnicos y policiales:



Identificación del vehículo: Se trata de una unidad con placas del Estado de México que coincidía plenamente con el reporte de robo minutos antes.

Se trata de una unidad con placas del que coincidía plenamente con el reporte de robo minutos antes. Comportamiento delictivo: Dos sujetos que viajaban en el auto aseguraron ser los propietarios, pero al no acreditar la posesión legal, reaccionaron de forma violenta contra los uniformados y los representantes de la prensa que cubrían el hecho.

Dos sujetos que viajaban en el auto aseguraron ser los propietarios, pero al no acreditar la posesión legal, reaccionaron de forma violenta contra los uniformados y los representantes de la prensa que cubrían el hecho. Aseguramiento: Ante la agresividad de los sospechosos, el vehículo fue remolcado con una grúa y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para las indagatorias pertinentes.

La recuperación de la unidad permite a los agentes investigadores rastrear la posible participación de estos individuos en otros atracos similares registrados recientemente en la periferia del Cerro del Tesoro.