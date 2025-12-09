Joven se lanza desde puente peatonal para evitar ser lesionado en asalto, ZMG de noche

La imprudencia combinada con el alcohol estuvo a punto de cobrar una vida en el municipio de Zapopan . Un hombre, en aparente estado de ebriedad, intentó desafiar la circulación vehicular en la confluencia de las avenidas Acueducto y Santa Margarita, en la colonia del mismo nombre.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue atropellado en calles de la Col. Santa Margarita en Zapopan, el lesionado fue trasladado en estado grave de salud.



Desafortunadamente, fue atropellado por una camioneta que, tras el impacto, terminó encima de su cuerpo. Paramédicos de Cruz Verde Zapopan Norte acudieron rápidamente y tuvieron que realizar maniobras de rescate para liberar al sujeto, de aproximadamente 50 años, quien estaba atrapado entre las autopartes. La conductora involucrada en el percance aseguró que el hombre se lanzó a su paso. La víctima presentó trauma severo de tórax, abdomen y cráneo, siendo ingresado al cubículo de shock de la Cruz Verde, donde se debate entre la vida y la muerte debido a su grave estado de salud.

Joven asaltado y lanzado de puente peatonal en Lázaro Cárdenas

Un dramático suceso se vivió en la Calzada Lázaro Cárdenas, a la altura de Gobernador Curiel en la Zona Industrial de Guadalajara. Un joven de 30 años que cruzaba un puente peatonal fue interceptado por amantes de lo ajeno, quienes lo despojaron de sus pertenencias e intentaron acuchillarlo .

En un acto desesperado para evitar ser lesionado, la víctima se lanzó del puente, logrando abordar una unidad de transporte público que lo trasladó hasta la estación Fra. Angélico, en la colonia Miravalle, donde pidió auxilio a paramédicos de Cruz Verde Guadalajara. El joven fue estabilizado, presentando múltiples contusiones. Debido a que la víctima ya contaba con cirugías previas, la caída agravó sus lesiones, por lo que fue trasladado a un puesto de socorros en condición regular de salud.

Aparatoso accidente en Periférico; Vehículos chocan contra muros de contención

Un aparatoso accidente se registró sobre el Anillo Periférico, a la altura de la calle Vaticano, en la colonia El Briseño, en el municipio de Zapopan. Una camioneta derribó los muros de contención centrales y quedó virtualmente trepada sobre ellos.

Elementos de la Policía Vial, así como paramédicos y bomberos, acudieron a la emergencia. Tras el impacto inicial de la camioneta, dos vehículos más se vieron involucrados al colisionar. El conductor de la camioneta responsable declaró que, aparentemente, sufrió un ataque de tos mientras manejaba a toda velocidad, lo que le hizo perder el control. Aunque los daños materiales fueron considerables, los socorristas confirmaron que no hubo personas heridas. La camioneta fue retirada con ayuda de una grúa de plataforma.

Incendio provocado en camioneta en colonia Del Fresno

Los vecinos de la colonia Del Fresno en Guadalajara reportaron un voraz incendio en una camioneta estacionada sobre la confluencia de las calles Pino y Encino. En pocos minutos, las llamas se propagaron a todo el vehículo, que aparentemente se encontraba en estado de abandono. El riesgo de que el fuego se extendiera a otros automóviles era latente, pero la rápida llegada de los bomberos permitió controlar la situación. Un vehículo cercano sufrió daños menores al ser alcanzado por las llamas. Las autoridades confirmaron que el siniestro fue provocado de manera intencional, pero hasta el momento no hay pistas de los responsables.