¡Alerta en Tamaulipas! Reportan balaceras y bloqueos en las entradas principales de Reynosa

Este domingo, la ciudad de Reynosa en Tamaulipas despertó en medio de una fuerte jornada de violencia. Desde temprano, los habitantes reportaron ráfagas de disparos en varios sectores, así como el robo de vehículos que fueron usados para bloquear el paso en las avenidas más importantes.

La violencia también se hizo presente, con camionetas y camiones incendiados en las principales entradas y salidas del municipio.

Los puntos más peligrosos en este momento son el libramiento que conecta Matamoros con Monterrey y la carretera hacia San Fernando, aunque fuentes locales reportan bloqueos en prácticamente toda la ciudad.

Por ahora, el consejo para todos es no salir de casa si no es necesario y alejarse por completo de las zonas de conflicto para evitar quedar atrapados y ser víctimas de un acto delincuencial.

Información en desarrollo...