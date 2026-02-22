¡"Código Rojo” en Jalisco! Operativo provoca enfrentamientos y bloqueos en Tapalpa
En distintas partes de la región se han reportado a grupos de personas quemando y atravesando vehículos para inhibir las acciones de las autoridades.
El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que las Fuerzas Federales realizaron un operativo en Tapalpa tras los enfrentamientos registrados en la zona.
Aclaró que a raíz de este operativo, se han registrado hechos violentos en distintas partes de la región. Individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir las acciones de las autoridades.
Los violentos hechos han activado el "Código Rojo" en las zonas de Tapalpa; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.
Información en desarrollo...
