¡"Código Rojo” en Jalisco! Operativo provoca enfrentamientos y bloqueos en Tapalpa

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que las Fuerzas Federales realizaron un operativo en Tapalpa tras los enfrentamientos registrados en la zona.

Aclaró que a raíz de este operativo, se han registrado hechos violentos en distintas partes de la región. Individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir las acciones de las autoridades.

Los violentos hechos han activado el "Código Rojo" en las zonas de Tapalpa; se pide a los ciudadanos tomar precauciones.

Información en desarrollo...