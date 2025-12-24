¡Buscan esta camioneta! Revelan video del fatal atropellamiento en la ZMG; el conductor mató a una niña y huyó

Una alerta y emergencia se mantiene activa en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) , Jalisco, luego de que se revelara el video del atropellamiento que terminó con la vida de una niña de nueve años en Tonalá. Las imágenes, difundidas este martes, muestran el momento exacto de la tragedia y son clave para ubicar al vehículo responsable, cuyo conductor huyó tras el impacto.

El video, captado por una cámara de seguridad de un comercio en la colonia San Gaspar, exhibe cómo una madre y sus hijas intentan cruzar la avenida Tonaltecas cuando una camioneta negra circula a alta velocidad. El atropellamiento ocurre en segundos: la madre es proyectada y la niña es arrollada, perdiendo la vida de manera instantánea; el conductor no se detuvo y escapó, lo que desató indignación en la ZMG .

Tragedia en ZMG: Captan fatal atropellamiento de niña y madre en Tonalá

De acuerdo con los reportes, el atropellamiento ocurrió la noche del lunes 22 de diciembre, alrededor de las 21:55 horas. Paramédicos de la Cruz Verde atendieron la emergencia y confirmaron que la niña ya no contaba con signos vitales.

Su madre, de 33 años, fue trasladada de urgencia con fracturas expuestas en ambas piernas a un hospital de tercer nivel en Guadalajara .

Este video se convirtió en una pieza clave para las investigaciones, ya que permite observar características del vehículo involucrado en el atropellamiento, así como la ruta de escape. Autoridades de Jalisco confirmaron que ya se revisan cámaras del C5 para reforzar el análisis del material.

Video del atropellamiento ayuda a buscar al auto responsable en Tonalá

La difusión del video busca que la ciudadanía ayude a identificar la camioneta implicada en este atropellamiento que enluta a una familia de la ZMG. El caso mantiene a Tonalá en alerta, mientras continúan las diligencias para localizar al conductor que provocó la tragedia y abandonó a la niña y a su madre tras el impacto.

Las autoridades reiteraron el llamado a aportar información que ayude a esclarecer este atropellamiento, uno de los hechos viales más graves registrados recientemente en la Zona Metropolitana de Guadalajara .