“Ayudé a editar el video": influencer “La Nicholette” revela la verdad detrás de su secuestro en Culiacán

Medio año después del secuestro de la influencer Nicole Pardo, conocida en redes sociales como “La Nicholette”, se revelaron nuevos detalles de lo que vivió la joven aquel 20 de enero en Culiacán, Sinaloa.

En un podcast, Nicole Pardo habló sobre el video que se viralizó tras su secuestro, en el que aparece siendo obligada a subir a un auto blanco por sujetos armados. La influencer aseguró que, después de ese momento, surgieron muchas mentiras, especialmente donde se le relacionaba con el crimen organizado.

SINALOA LEAKS | Lic. Noé Ramírez informa: salen nuevos videos del caso Nicole Pardo “La Nicholette”



Atención.



En las últimas horas comenzaron a circular nuevos videos relacionados con la privaci0n de la libertad de la influencer Nicole Pardo, mejor conocida como “La… pic.twitter.com/Hh4WaBFYj0 — Sinaloa Leaks (@Sinaloa_leaks) January 22, 2026

VIDEO: Así fue el secuestro de Nicole Pardo en Culiacán, Sinaloa

El creador de contenido Doble G publicó un podcast con Nicole Pardo, quien rompió el silencio sobre lo que vivió durante los 4 días que estuvo retenida en una casa de Culiacán.

La influencer, que alcanzó notoriedad tras el corrido "La Muchacha del Salado", aseguró que ya intuía que algo iba mal, luego de que personas sospechosas fueran a su local a tomar fotos.

Para la tarde del 20 de enero, Nicole salió a comprar algunas cosas para su cumpleaños, pero al estacionar su Cybertruck morada, fue interceptada por varios hombres armados, quienes la obligaron a bajar del vehículo; esto coincide con el video que se viralizó aquel día.

La joven también contó que sus secuestradores estaban tan nerviosos que la obligaron a agachar la cabeza y cubrirse con una sudadera cuando pasaron cerca de un retén, sin que los militares los detuvieran.

"Fumé marihuana por el frío": influencer narra lo que vivió durante esos 4 días

Durante la entrevista, la tiktoker relató que permaneció privada de la libertad durante cuatro días y tres noches en una casa de dos pisos que describió como “normal”.

Según contó, en el lugar había entre seis y siete personas que la vigilaban, la mayoría de entre 17 y 24 años; razón por la que estuvo tranquila, al admitir que nunca fue golpeada ni sufrió faltas de respeto.

¡Un misterio que sacude a Sinaloa!



Se difundió un video en redes sociales donde la influencer secuestrada, "La Nicholette", acusa a "La Mayiza" de presionar a personas como ella a cometer delitos relacionados con el crimen organizado.



En dicho metraje, la creadora de contenido… pic.twitter.com/3zKAdpDI1E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

La influencer explicó que durante esos días fue interrogada sobre el origen de su dinero y quién supuestamente la financiaba, pues sus captores creían que tenía vínculos con el narco. A lo que aseguró que todo su patrimonio es resultado de su trabajo en redes sociales.

Nicole también reveló que, para sobrellevar la ansiedad y el frío, pasaba gran parte del tiempo durmiendo y fumando marihuana. Incluso recordó que un hombre encapuchado, al que identificó como uno de los líderes del grupo, acudió a verla para confirmar su identidad y preguntarle si necesitaba algo.

"La Nicholette" fue obligada a grabar video y a editarlo

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando habló del video que fue obligada a grabar. De acuerdo con su versión, los sujetos armados le prometieron que sería liberada si seguía un guion en el que debía afirmar falsamente que colaboraba con el "Mayito flaco".

Nicole Pardo aseguró que todo eso fue falso. Explicó que ella misma editó el video en CapCut para unir las tomas en las que no tartamudeaba y hacerlo parecer una sola grabación.

Finalmente, relató que el 24 de enero fue liberada. Sus captores la habrían dejado en la zona de Las Quintas, en Culiacán, le entregaron 500 pesos para pagar un taxi y le indicaron que regresara a su casa en El Salado.

Influencer NO presentó denuncia por el secuestro en Culiacán

A lo largo de los 40 minutos que dura el podcast, "La Nicholette" negó cualquier vínculo con el crimen organizado y aseguró que nunca ha mantenido una relación con un narcotraficante.

La influencer explicó que los rumores surgieron después de que compartió en redes una foto con un ramo de flores. También aclaró que el corrido fue una estrategia de marketing que ella misma impulsó para promocionar su negocio, donde confirmó que sí vendía productos en alusión al crimen organizado.

En la entrevista reveló que nunca presentó una denuncia por el secuestro. Según explicó, decidió no hacerlo por miedo.

Esto ha generado debate en redes, tanto por la forma en que relató lo ocurrido como por las explicaciones que dio sobre los rumores que durante meses la vincularon con el crimen organizado.