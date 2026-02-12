Logo Inklusion Sitio accesible
¡Ni un mes duró! Conductor choca contra la renovada Glorieta de la Minerva | Zona Metropolitana de Guadalajara

Un hombre dijo que su camioneta tuvo una falla mecánica, por lo que chocó contra la Glorieta de la Minerva; además, un presunto ladrón chocó contra una taquería

Escrito por:  César Contreras

Con información de: Anthony Ríos / Azteca Guadalajara

Policías de Guadalajara, Jalisco, registraron un accidente en la Glorieta de la Minerva apenas un mes después de su reapertura. Una camioneta que circulaba a alta velocidad por Avenida Vallarta trepó la glorieta.

La Minerva en la mira: Camioneta daña glorieta recién remodelada de 70 mdp

El vehículo dañó plantas y un muro en el lugar. El conductor, un hombre de 36 años, explicó que un sensor de seguridad bloqueó su volante y por ello, no pudo girar a tiempo. Cabe recordar que el 13 de enero reabrieron la Glorieta de la Minerva tras trabajos que costaron casi 70 millones de pesos. Autoridades investigan si el sensor falló o si la velocidad influyó en el incidente.

Caos en Av. Lapislázuli: Ladrón de autopartes destroza taquería tras persecución

Elementos policiacos descubrieron a un hombre que aparentemente robaba autopartes en Guadalajara, Jalisco , ya que lo vieron tomando piezas del cofre de un vehículo estacionado. Al notar a los uniformados, intentó huir.

Tras ello, inició una persecución por Avenida Lapislázuli. El presunto delincuente terminó estampando su auto contra una taquería y una patrulla. Policías le encontraron en posesión de piezas que no pertenecían a la unidad robada.

Dos empleadas del negocio sufrieron lesiones debido al choque. Autoridades lo detuvieron en el lugar y lo pusieron a disposición.

Tetlán Río Verde: Vuelca auto robado y detienen a sujeto armado

Un sujeto volcó en Guadalajara, Jalisco, mientras transitaba en un auto con reporte de robo. Policías municipales lo detectaron y le dieron alcance. El conductor trató de darse a la fuga, pero perdió el control en la colonia Tetlán Río Verde. Intentó esconderse en la maleza, aunque lo detuvieron allí mismo.

Le encontraron en posesión de un arma de fuego. Se presume que el individuo, de entre 20 y 25 años, podría vincularse con otros crímenes. Las autoridades verifican su historial delictivo y el origen del vehículo robado.

