¡Ni un mes duró! Conductor choca contra la renovada Glorieta de la Minerva | Zona Metropolitana de Guadalajara

Policías de Guadalajara, Jalisco, registraron un accidente en la Glorieta de la Minerva apenas un mes después de su reapertura. Una camioneta que circulaba a alta velocidad por Avenida Vallarta trepó la glorieta.

La Minerva en la mira: Camioneta daña glorieta recién remodelada de 70 mdp

El vehículo dañó plantas y un muro en el lugar. El conductor, un hombre de 36 años, explicó que un sensor de seguridad bloqueó su volante y por ello, no pudo girar a tiempo. Cabe recordar que el 13 de enero reabrieron la Glorieta de la Minerva tras trabajos que costaron casi 70 millones de pesos. Autoridades investigan si el sensor falló o si la velocidad influyó en el incidente.

Caos en Av. Lapislázuli: Ladrón de autopartes destroza taquería tras persecución

Elementos policiacos descubrieron a un hombre que aparentemente robaba autopartes en Guadalajara, Jalisco , ya que lo vieron tomando piezas del cofre de un vehículo estacionado. Al notar a los uniformados, intentó huir.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre intentó huir tras robar unas piezas de un vehículo en la Col. Bosques de la Victoria en Guadalajara.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/FnH9orzE4T — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 12, 2026

Tras ello, inició una persecución por Avenida Lapislázuli. El presunto delincuente terminó estampando su auto contra una taquería y una patrulla. Policías le encontraron en posesión de piezas que no pertenecían a la unidad robada.

Dos empleadas del negocio sufrieron lesiones debido al choque. Autoridades lo detuvieron en el lugar y lo pusieron a disposición.

Tetlán Río Verde: Vuelca auto robado y detienen a sujeto armado

Un sujeto volcó en Guadalajara, Jalisco, mientras transitaba en un auto con reporte de robo. Policías municipales lo detectaron y le dieron alcance. El conductor trató de darse a la fuga, pero perdió el control en la colonia Tetlán Río Verde. Intentó esconderse en la maleza, aunque lo detuvieron allí mismo.

🔴#IMPORTANTE | Se registró una persecución de un vehículo con reporte de robo sobre Juan Pablo II en Tetlán Río Verde.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/a08sLGqJYB — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 12, 2026

Le encontraron en posesión de un arma de fuego. Se presume que el individuo, de entre 20 y 25 años, podría vincularse con otros crímenes. Las autoridades verifican su historial delictivo y el origen del vehículo robado.