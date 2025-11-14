Discusión entre conductores termina en agresión armada en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una serie de incidentes perturbó la tranquilidad en distintas colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, involucrando desde una agresión con arma de fuego hasta un hallazgo de persona sin vida y un aparatoso incendio que afectó dos viviendas.

Una agresión a balazos en Santa Lucía deja un hombre herido grave

En la colonia Santa Lucía se registró un altercado vial que dejó a un hombre, de 37 años, herido de bala en la pierna derecha. Los hechos ocurrieron en el cruce de Emiliano Zapata y Cantabria. Según los reportes de emergencia, la víctima fue atendida por paramédicos después de ser localizada en el lugar.

El individuo relató que, mientras estaba al volante, tuvo una discusión con otro conductor, quien descendió de su vehículo y le disparó antes de huir hacia unos edificios cercanos. El sujeto fue trasladado a la unidad de servicios médicos municipales con una herida de proyectil en la pantorrilla. La policía municipal acordonó la escena y el caso fue remitido al Ministerio Público para la investigación correspondiente.

Descubren un hombre sin vida en Cerro del Cuatro durante patrullaje policial

Por otra parte, se reportó el descubrimiento del cuerpo sin vida de un hombre, estimado en unos 60 años, en la colonia Cerro del Cuatro, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque. El macabro hallazgo tuvo lugar en la intersección de las calles Gobernador Curiel y Profesor Antonia Muñiz.

Agentes de seguridad, que realizaban un patrullaje de vigilancia, encontraron al individuo tirado en la vía pública, vestido con una camiseta azul y blanca. Los oficiales solicitaron la presencia de personal médico, pero al llegar los servicios de emergencia, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de la tercera edad fue encontrado sin vida en la Av. Gobernador Curiel y la calle Profesora Antonia Muñiz en Tlaquepaque, el masculino presentaba una fuerte lesión en la cabeza



Con información: Antonio Sánchez, (@Asancheztv). pic.twitter.com/8F0kAC2pTg — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 14, 2025

Un vecino que vivía aproximadamente a media cuadra del lugar identificó al fallecido. La zona fue asegurada y se requirió la intervención del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para el levantamiento del cuerpo y el inicio de las indagatorias para determinar la causa del deceso.

Incendio devastador en Lomas del Paraíso consume dos viviendas y moviliza a emergencia

Finalmente, el silencio se rompió por el sonido de las sirenas en Lomas del Paraíso, donde un violento incendio consumió una vivienda en el cruce de Guillermo Jiménez y Narciso Mendoza. Los vecinos, alarmados, salieron de sus domicilios al percatarse de una densa columna de humo que se elevaba.

El fuego, que se propagó de forma intensa y rápida, comenzó en el interior de una casa presuntamente habitada por una persona que acumulaba objetos. Se sospecha que un cortocircuito en la toma de energía pudo haber sido la causa que desató el siniestro.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un incendio en calles de la Col. Lomas del Paraíso en Guadalajara. El fuego inició dentro de una vivienda, las llamas se propagaran rápidamente y alcanzaran una casa aledaña causando daños en ambas propiedades.



Con información: Antonio Sánchez,… pic.twitter.com/SEXpgoH6rN — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) November 14, 2025

La gran cantidad de chatarra, residuos y otros materiales almacenados actuó como combustible, acelerando la propagación y frustrando los esfuerzos iniciales por controlarlo.

La primera unidad de bomberos que llegó al sitio no contaba con suficiente líquido, lo que permitió que las llamas se extendieran a una segunda residencia, afectando en total dos habitaciones de la casa contigua. Numerosas unidades de emergencia se movilizaron.

Protección Civil trabajó arduamente entre el humo espeso y las estructuras dañadas para contener el fuego y evitar que se propagara a otras casas. Finalmente, lograron extinguirlo.

El incendio dejó colapsadas las paredes y el mobiliario de las viviendas consumido. Las autoridades competentes se encuentran investigando las causas exactas del desastre, mientras los residentes de la zona se percataban de que la tragedia pudo haber tenido consecuencias aún más graves.

