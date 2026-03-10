tva (1).png

Asesinan a trailero tras supuesto intento de robo en la Chamapa–Lechería, Edomex

Sujetos armados dispararon contra un trailero en el kilómetro 20 de la autopista Chamapa-Lechería; el conductor murió tras un fallido intento por detener la unidad.

Los sujetos habrían disparado contra el trailero, dejándolo sin vida. |Especial

Escrito por: Jimena Romero

Un terrible acto de violencia sucedió este 10 de marzo de 2026, a la altura del kilómetro 20, en la autopista Chamapa-Lechería, Estado de México. Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados interceptó el pesado vehículo e intentó cerrarle el paso de forma violenta. Al ver que el trailero, de entre 35 y 45 años, no se detuvo y trató de seguir su camino, los criminales abrieron fuego directamente contra el parabrisas, hiriéndolo de muerte de forma instantánea.

El copiloto del trailero: Testigo clave de la tragedia

Mientras las balas impactaban la unidad, el copiloto logró refugiarse dentro de la cabina para salvar su vida. Una vez que los agresores huyeron del sitio al ver que el tráiler se detenía, el acompañante pudo dar aviso a los elementos de la Guardia Nacional que patrullaban la zona.

Gracias a su reporte, los servicios de emergencia llegaron rápidamente, aunque lamentablemente ya no pudieron hacer nada por el conductor.

Caos vial: 10 kilómetros de filas en la Chamapa-Lechería

El incidente provocó un cierre parcial de la circulación que convirtió la autopista en un estacionamiento gigante. El cordón de seguridad afectó principalmente a quienes se dirigían hacia Chamapa, provenientes de Lomas Verdes y Satélite.

El rezago vehicular superó los 10 kilómetros de distancia, afectando a miles de automovilistas que se dirigían a sus trabajos en Interlomas y zonas aledañas.

Peritos y Guardia Nacional en la escena

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arribó al lugar para iniciar con las investigaciones y recolectar los casquillos percutidos. Tras realizar el levantamiento del cuerpo, los servicios periciales ordenaron que el tráiler fuera enganchado y trasladado al anfiteatro para continuar con los protocolos de ley.

La unidad presentaba múltiples impactos de bala que confirman la saña con la que operaron los delincuentes.

Carreteras peligrosas: El reclamo de los transportistas

Este asesinato ocurre en un contexto de alta tensión para el sector transporte en el Edomex. Aunque las autoridades mantuvieron una reducción de carriles durante varias horas para limpiar la zona, el sentimiento de inseguridad permanece entre los choferes que transitan por la Chamapa-Lechería.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por este homicidio que vuelve a manchar de sangre las rutas mexiquenses.

