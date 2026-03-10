¡Violencia en el Clásico Tapatío! Investigan a policías por VIDEOS de brutal golpiza afuera de estadio en Jalisco

En redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a un hombre completamente inconsciente en el suelo, rodeado de gente y elementos de seguridad, justo después de que terminara el Clásico Tapatío del pasado sábado.

La rapidez con la que se compartieron estas imágenes obligó a la policía municipal a dar una explicación pública sobre lo que realmente ocurrió mientras la afición abandonaba el coloso de la Calzada Independencia.

¿Qué pasó durante el Clásico Tapatío?

Según el reporte de la Comisaría de Guadalajara, los oficiales se acercaron al punto cuando notaron que se estaba registrando una riña colectiva. La autoridad asegura que, al notar la presencia policial, varios de los involucrados salieron corriendo en distintas direcciones, dejando a la víctima tirada en el pavimento.

Afirman que, aunque se solicitó el apoyo de los servicios médicos de inmediato, los acompañantes del hombre herido decidieron retirarlo por sus propios medios antes de que llegara la ambulancia.

¿Policías presentes en el Clásico Tapatío respetaron los protocolos?

A pesar de la versión oficial que deslinda a los elementos de una agresión directa, la Dirección de Asuntos Internos ya puso manos a la obra. Se abrió una investigación administrativa para revisar minuciosamente los videos y los testimonios de los testigos.

El objetivo es determinar si los policías actuaron conforme a los protocolos de uso de la fuerza o si hubo alguna omisión o exceso al momento de intentar controlar la pelea a las afueras del estadio.

Investigan a policías tras presunta agr3s1ón a un hombre en el Clásico Tapatío. 🔎👮🏻‍♂️ La información con Janely Rivera, (@Riverasoy__) pic.twitter.com/8XPeTgpGH8 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 9, 2026

Saldo de detenidos durante Clásico Tapatío

El partido no solo dejó esta investigación abierta. El operativo de seguridad reportó que, durante el evento, una persona fue detenida por alterar el orden público y otra más terminó bajo custodia por agredir físicamente a un oficial.

Además, el personal de seguridad privada y la policía estatal tuvieron que retirar a otras 10 personas del interior del estadio debido a que mostraron actitudes agresivas que ponían en riesgo a las familias asistentes.

El deporte manchado por los de siempre

La rivalidad entre Atlas y Chivas volvió a desbordarse, demostrando que los operativos de seguridad a veces no son suficientes para contener la furia de unos cuantos.

Por ahora solamente queda esperar la investigación de las autoridades y fincar responsabilidades a las personas correspondientes.