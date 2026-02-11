Asalto mortal: Hombre de 38 años muere baleado al resistirse al atraco de su camioneta| Zona Metropolitana de Guadalajara

Un hombre de 38 años perdió la vida en un violento asalto en la colonia La Purísima, en El Salto, Jalisco. La víctima circulaba por la zona cuando varios delincuentes intentaron robarle su camioneta. Los agresores sacaron un arma y le dispararon directamente en al menos dos ocasiones. Las autoridades llegaron al lugar, pero el hombre ya no presentaba signos vitales.

Asalto mortal en Jalisco: disparos directos acabaron con la vida de un conductor de 38 años

Los hechos ocurrieron en la colonia La Purísima. El hombre de 38 años manejaba su camioneta cuando un grupo de individuos lo interceptó con claras intenciones de robo. Sin mediar palabra, los delincuentes empuñaron un arma de fuego y abrieron fuego contra él en al menos dos disparos directos. Testigos alertaron de inmediato a las autoridades, pero paramédicos confirmaron la muerte en el sitio.

Policías acordonaron la zona para recolectar casquillos y pistas.

Caos en Estadio Jalisco: camioneta de carga derriba poste, arrastra escombros y choca contra fachada

En Guadalajara , un conductor desató el desorden en el estacionamiento del Estadio Jalisco. El responsable ingresó a bordo de una camioneta de carga, pero perdió el control y derrumbó un poste junto con la malla de contención. Intentó huir del lugar mientras arrastraba escombros bajo el vehículo.

Finalmente, brincó una banqueta y se estrelló contra la fachada de un domicilio en la colonia Independencia. Policías municipales localizaron el vehículo abandonado en el sitio del choque. Elementos de Tránsito ya rastrean al fugitivo mediante cámaras de vigilancia y testigos.

El conductor de una camioneta de carga se metió al estacionamiento del Estadio Jalisco y se llevó un poste de contención y la malla de seguridad del inmueble por la calle Monte Carmelo.





Cinco lesionados tras irrupción armada en mina de grava de Tonalá: vándalos atacan con piedras y destruyen caseta

Cinco personas resultaron lesionadas en un ataque coordinado a una mina de grava en la colonia Coyula, Tonalá, Jalisco. Alrededor de 30 sujetos forzaron la entrada al predio y agredieron a los agentes de seguridad privada con piedras y palos. Además, vandalizaron una caseta de vigilancia.

En una mina de grava ubicada sobre Periférico y Jardines de la Cruz en la Col. Coyula en Tonalá, cinco hombres de seguridad privada fueron atacados.





Los heridos recibieron traslados inmediatos a distintos hospitales para atención médica. Agentes ministeriales investigan los motivos del asalto. La Fiscalía de Jalisco desplegó peritos para analizar evidencias y capturar a los responsables.

