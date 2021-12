Estas son las 10 mejores películas de 2021, según Variety.

El 2021 fue un año lleno de grandes estrenos para el mundo del cine, por eso en esta ocasión el medio de entretenimiento Variety compartió una lista de las mejores películas de este año.

Spencer

Este drama del director Pablo Larraín cuenta un breve episodio de la princesa Diana, justo el fin de semana en que Lady Di decide divorciarse del Príncipe Carlos.

House of Gucci

El filme gira en torno al asesinato de Mauricio Gucci, el nieto del fundador de la popular marca de moda. La cinta está protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto y Salma Hayek, ocupando el segundo lugar.

The Beatles: Get Back

En la posición número tres de las mejores películas del 2021 se encuentra The Beatles: Get Back, un documental con material inédito que retoma la grabación del disco Let It Be.

Drive My Car

Un recorrido en coche es parte de la trama de esta cinta, donde un director de teatro llamado Yusuke Kafuku decide montar una obra para un festival de Hiroshima pese a no pasar por el mejor momento de su vida.

Cruella

La ganadora de un Oscar, Emma Stone, se encuentra en la posición cinco, protagoniza Cruella, una cinta que narra los rebeldes comienzos de una de las villanas más conocidas de Disney: la legendaria Cruella de Vil.

Zola

Con Taylour Paige y Riley Keough, la cinta se inspiró en un hilo de Twitter publicado en 2015. La película posicionada en el sexto lugar cuenta las experiencias de una stripper que emprende un peligroso viaje a Florida con una chica que conoce en un bar.

King Richard

En el lugar siete, se encuentra King Richard un drama biográfico dirigido por Reinaldo Marcus Green.

Sigue la vida de Richard Williams, el padre y entrenador de las famosas tenistas Venus y Serena Williams.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder

Narra como Bruce Wayne intenta unir a los metahumanos de la Tierra después de la muerte de Superman. Mientras tanto, Darkseid envía Steppenwolf a la Tierra con un vasto ejército para subyugar a los humanos.

Coda, señales del corazón

Protagonizada por Eugenio Derbez y Emilia Jones. El acrónimo CODA funciona para distinguir a los hijos oyentes de padres sordos (Child of Deaf Adult, por sus siglas en inglés).

La cinta narra la historia de Ruby Rossi, hija de una familia sordomuda que descubre su talento para cantar.

Parallel Mothers

Es la historia de dos mujeres que viven en Madrid, interpretada por Penélope Cruz y Milena Smit, cuyos bebés nacen en el mismo momento, y que vienen a compartir sus vidas de maneras divertidas.