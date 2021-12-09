Esta es la película más aterradora y vista de la plataforma Netflix.

Año con año se realiza el experimento Science of the Scare para conocer la película más aterradora a lo largo de 365 días.

La iniciativa consiste en que 250 personas observan 40 películas de terror, equipadas con monitores de frecuencia cardíaca bajo la supervisión médica y de un investigador.

El experimento arrojó datos sorprendentes este 2021, ya que los espectadores tenían una frecuencia cardíaca en reposo de 64 lpm, pero se disparó a 88 lpm mientras veían Host.

Tras ver 120 horas de películas de terror se dio a conocer un Top 10 de escalofriantes filmes liderados por Host.

1. Host

2. Siniestro

3. La noche del demonio

4. El conjuro

5. El legado del diablo

6. Aterrados

7. Te sigue

8. Un lugar en silencio, Parte 2

9. Actividad paranormal

10. El conjuro 2

Te puede interesar: ¿Qué decía la nota que el Profesor le mandó a Rafael en La Casa de Papel?

¿De qué trata la película más aterradora?

Host relata la historia de un grupo de amigos encerrados en casa durante la pandemia de Covid-19, pero todos mueren poco a poco tras una sesión de espiritismo vía Zoom.

Un espíritu acaba con la vida de cada amigo, pero lo más aterrador, es que cada muerte queda inmortalizada en plena videollamada.

La cinta está dirigida por Rob Savage con la participación de Haley Bishop, Jemma Moore y Emma Louise Webb. Además, es un guion escrito por el mismo Savage en colaboración con Gemma Hurley y Jed Shepherd.

Host ya está disponible para todos los suscriptores de Netflix, generando buenas críticas debido a su estilo casero.

También es conocida como Ten cuidado a quien llamas en español, además de que es una cinta independiente donde el director “usa a favor las limitaciones ocasionadas por las restricciones del confinamiento por el Covid-19 y un presupuesto limitado”.

También te puede interesar: Los Dos Carnales se inspiran en La Casa de Papel para su último corrido.