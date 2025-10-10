¡Vacas Holstein conquistan La Granja VIP! Lo que debes saber de esta raza lechera por excelencia

Las vacas de La Granja VIP hicieron su aparición estelar ante las cámaras 24/7 de TV Azteca el pasado 08 de octubre del 2025, cuando 16 tiktokers se convirtieron en granjeros por un día y, guiados por El Mayoral, recorrieron los establos y el gallinero... ¿pero de qué raza son y qué es lo que debes saber de estos animalitos?

La Granja VIP TikTok | El Mayoral felicita a los tiktokers y los reconoce oficialmente como granjeros [VIDEO] Los 15 creadores de contenido que viven la experiencia de La Granja VIP por 24 horas, reciben los sombreros que los certifican como granjeros.

¿Qué se sabe de las vacas Holstein y por qué son importantes?

“El tío Pepe” El Mayoral de La Granja VIP que se encargará de asesorar a las celebridades en el cuidado de los animalitos, le reveló a los emocionados tiktokers que el reality contará con la presencia de dos vacas y un becerro de la raza Holstein, uno de los datos que más llamó la atención.

De acuerdo con el sitio especializado Ceva: Salud Animal Rumiante, la vaca Holstein o también llamada Frisona es la mayor productora a nivel mundial de leche y una de las razas que mejor se adapta a toda clase de clima, por lo que se convirtió en la habitante ideal de La Granja VIP debido a su resistencia.

Las vacas Holstein, con sus manchas negro con blanco y su carácter tranquilo, se convirtieron en la imagen más icónica de estos animalitos; sobre su origen, Ceva: Salud Animal Rumiante explicó que esta raza es de Europa central, concretamente Países Bajos y parte de Alemania.

Las vacas Holstein llegaron a Estados Unidos aproximadamente en el año 1850 y, desde ese momento, se inició un proceso de mejora genética que consolidó a estos rumiantes como toda una autoridad en la producción de leche.

Una característica de las Holstein que las hace ideales para las máquinas ordeñadoras son sus ubres ya que cuentan con pezones verticales, de tamaño medio y posicionados en el centro de la ubre, algo que facilita mucho el trabajo de extracción de leche.

Como ves, esta raza de vacas icónica es súper importante en la producción láctea alrededor del mundo, por lo que nuestras celebridades seguramente estarán muy ocupadas con las labores de ordeña que inician desde muy temprano... ¡ya queremos ver cómo será su trabajo en el establo!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP con las dos vacas y un becerrito listos para brillar se estrena el próximo 12 de octubre del 2025 a las 08:00 de la noche a través de la señal de Azteca UNO: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 de este reality extremo en la plataforma Disney+!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: