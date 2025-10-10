¡Martín Quezada, “La Voz del Pueblo”, gana La Academia VLA, segunda temporada!

Tras 5 semanas de aprendizaje continuo e intensa competencia, La Academia VLA llegó a su fin. Martín Quezada fue el ganador elegido por el público, tras asombrar a los críticos con su progreso vocal y esfuerzo. Es conocido como “La Voz del Pueblo” y es muy conocido en redes sociales a partir de las interpretaciones que hace en el Centro Histórico de CDMX.

En segundo lugar de la competencia de canto quedó Daniela Parra, seguida de Ana Sophía Sánchez en tercer lugar y Fernanda Ostos en cuarto lugar.

“La verdad no me lo esperaba”, dijo Martín instantes después de recibir el trofeo. Prometió “no decepcionar” a la gente que votó y confió en él, y también aseguró que no dejará de cantar en la calle 16 de Septiembre.

Martín Quezada, “La Voz del Pueblo”, gana La Academia VLA. Estas fueron sus mejores interpretaciones

El ganador de La Academia VLA abrió la competencia hace poco más de un mes con un clásico, “Deja que salga la luna”. En su paso por el reality de canto se dio la oportunidad de explorar géneros distintos al regional mexicano; por ejemplo, cantó “Tú con él”. En sus primeras participaciones se enfrentó a un gran reto: emplear las cámaras y foro de televisión para mejorar su interpretación.

Entre sus momentos más elogiados está la interpretación de “Abrázame”. “Eres de los buenos cantantes de esta competencia”, le dijo Kiko Campos en esa semana. Además, los jueces quedaron atónitos el día que cantó “A mi manera”.

