Año Nuevo: ¿Por qué suenan 12 campanadas cada Fin de Año?

Escuchar 12 campanadas en Fin de Año para recibir al Año Nuevo es una tradición muy popular en varias partes del mundo. Particularmente en México y Latinoamérica, esta tradición viene acompañada del conocido ritual de las 12 uvas donde numeramos propósitos y deseos para el año que comienza.

¿Qué significan las 12 campanadas?

Se dice que la tradición de las 12 campanadas nace en España en los años sesenta, donde la radio y la televisión hacían sonar una campana 12 ocasiones a la medianoche del 31 de diciembre. Mientras esto sucedía, los escuchas y televidentes hacían sus 12 propósitos para el año que comenzaba; de ahí que cada campanada signifique la oportunidad de pedir 12 deseos o propósitos para el Año Nuevo. Poco a poco la tradición se adoptó en México y otros países de Latinoamérica.

¿Cuál es el significado de comerse 12 uvas en Año Nuevo?

En países como España, la uva está asociada con la buena suerte y los buenos deseos, de manera que comer uvas al inicio de año ha sido de buen augurio, según National Geographic, desde tiempos lejanos. Es por esto que en México y Latinoamérica se acompaña una uva por cada campanada deseando fortuna y éxito en el año que está comenzando.

Otros rituales para Fin de Año en México

Cabe mencionar que las 12 campanadas no es el único ritual que se hace en México. En los últimos años se han adoptado otras costumbres como barrer la casa para sacar las malas vibras, utilizar ropa interior roja o amarilla para mejorar en el amor o en el dinero y comer lentejas para atraer abundancia durante el año que está comenzando.

Las 12 campanadas en fin de año no son simplemente un conteo regresivo; son un recordatorio de la importancia de la reflexión, el cambio y la esperanza en nuestras vidas. Mientras el reloj marca el final de un año, también nos impulsa hacia un futuro lleno de oportunidades para crecer, aprender y prosperar.