7 modelos de uñas del número 1 para usar en estas fechas: elegantes y bonitas

Las uñas siguen marcando tendencia y los diseños del número 1 se han convertido en los favoritos para quienes buscan un look elegante, discreto y moderno. Ideales para estas fechas, estos estilos destacan por su sencillez, versatilidad y belleza, demostrando que no necesitas una manicura recargada para lucir unas manos impecables.

Desde la popular plataforma Pinterest, varios usuarios compartieron algunas inspiraciones que no puedes perderte de conocer y probar para completar tu outfit navideño o de fin de año.

Estos diseños de uñas del número 1 son furor

Uñas número 1 en tono nude: un clásico infalible. Los tonos beige, rosa palo o lechoso aportan elegancia y combinan con cualquier look.

Número 1 con acabado francés moderno: la francesa tradicional se reinventa con líneas finas y discretas, perfecta para uñas cortas y sofisticadas.

Uñas número 1 en color blanco: minimalistas y limpias, transmiten frescura y estilo sin perder elegancia.

Diseño número 1 en tonos pastel: colores suaves como lila, celeste o verde menta aportan un toque delicado y actual.

Uñas número 1 con brillo sutil: un ligero efecto glossy o shimmer discreto eleva el diseño sin hacerlo recargado.

Número 1 con líneas minimalistas: detalles finos en dorado, plateado o negro que añaden sofisticación a las uñas cortas.

Uñas número 1 en tonos tierra: marrones claros, arena o taupe son ideales para un look elegante y moderno en cualquier temporada.

Los cuidados que debes tener con las uñas del número 1

Expertos del sitio Mayo Clinic dieron a conocer que estas uñas se destacan por su forma, elegante y minimalista, por lo que es importante mantenerlas bien cuidadas para que luzcan prolijas y saludables. Para lograrlo, es fundamental hidratar las cutículas de forma diaria, ya que esto ayuda a prevenir la resequedad y mejora la apariencia general de las manos. También se recomienda evitar usar las uñas como herramientas, pues aunque sean cortas, pueden debilitarse o quebrarse con facilidad.

Por otra parte, proteger las manos durante las tareas domésticas es clave, ya que el contacto constante con agua y productos químicos puede dañar tanto la uña natural como el esmalte.