Los 3 signos prohibidos para el amor si eres Aries

Con ayuda de la astrología occidental podemos descubrir la compatibilidad que existe entre los diferentes signos del zodiaco y así saber que tan buena idea es formar una relación con alguno de ellos, o si los astros nos indican que es mejor alejarnos y buscar en otras personas.

Como los Aries se encuentran de cumpleaños, esta información está dirigida especialmente a ellos, pues es necesario que sepan cuáles son los 3 integrantes del horóscopo que sí o sí deberán mantener alejados de su camino si desean tener una relación romántica.

Aunque con la astrología no existen reglas absolutas, sí hay una mayor probabilidad de que terminen con el corazón roto pues según los planetas y constelaciones no están hechos el uno para el otro.

Estos son los signos prohibidos en el amor para los Aries

Según expertos en la materia, las personas nacidas bajo el Sol de Aries deberán mantenerse alejados de signos como Cáncer, Capricornio y Piscis, se trata de dos integrantes del elemento Agua y uno de los miembros del elemento Tierra, aquí te explicamos por qué.

cuanta compatibilidad tenemos? soy aries pic.twitter.com/uWDXJ7kyY5 — att. Prisci Pop - !🐇 (@priscipuntowav) January 13, 2025

En el caso de los Cáncer, se considera que son demasiado emocionales como para tener una relación romántica con el primero de la lista del horóscopo occidental, es probable que surjan grandes malentendidos entre ellos y que todo termine en corazones rotos.

Por otro lado, se sabe que los Capricornio tienen una especie de obsesión con el control, esto los lleva a no soportar los actos impulsivos que muchas veces tiene Aries, aunque podrían llevarse bien, realmente no son una buena pareja y no existe un futuro estable entre los dos.

Piscis y su compatibilidad✨✨✨

Pasa nada con aries, geminis, sagitarios y acuarios 🍇 pic.twitter.com/jKP3hVr82r — Hada Artesana 🧚🏽‍♀️🦄✨ (@kperUcita) November 25, 2019

Finalmente, los Piscis necesitan vivir un romance de película , ir lento y que las cosas nazcan poco a poco, mientras que los Aries son más enérgicos y buscan pasar de inmediato a la acción, es mejor que no crucen sus caminos en el aspecto romántico ya que nada buena podrá salir de esta mancuerna.