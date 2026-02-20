“Toy Story 5”: 5 detalles BIZARROS que viste en el tráiler y no lo sabías

Pixar volvió locos a los fanáticos de "Toy Story" al estrenar el tráiler de su quinta entrega, donde los protagonistas se enfrentarán a un desafío propio de la era moderna: una tableta llamada LilyPad. El avance está lleno de múltiples revelaciones que han generado un intenso debate en redes sociales, especialmente por el regreso de Woody. Tras su emotiva despedida en la cuarta película de 2019, donde dejó a Bonnie para vivir nuevas aventuras junto a Bo Peep, el vaquero está de vuelta, pero con cambios que nadie esperaba.

La película contará nuevamente con las voces originales en inglés de Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack, mientras que el elenco se renueva con el talento de Greta Lee, Ernie Hudson y el presentador Conan O’Brien. “Toy Story 5” tiene programado su estreno en salas de cine este 19 de junio en Estados Unidos.

¿Cuáles son los detalles bizarros del tráiler de "Toy Story 5"?

1. Woody calvo

En una de las tomas más comentadas, Pixar mostró a Woody con una pequeña zona sin cabello en su cabeza. Este detalle, que lo hace lucir "viejo" o desgastado por el tiempo, rompe la imagen del héroe de juguete perfecto y le otorga una vulnerabilidad casi humana que ha desconcertado a la audiencia.

2. El accesorio rojo de Clint Eastwood

El estilo de Woody ha evolucionado. Los usuarios en internet no tardaron en asociar su nuevo poncho rojo como una referencia directa al icónico personaje de Clint Eastwood en el clásico western “El Bueno, el Malo y el Feo”.

3. El ejército de Buzz Lightyear

El antagonista no es un villano convencional. Se trata de un error técnico masivo que crea un ejército de juguetes de Buzz idénticos que no piensan por sí mismos. Ver a 50 unidades de Buzz Lightyear persiguiendo a los protagonistas resulta visualmente impactante y aterrador para quienes crecieron amando al guardián espacial.

¿Por qué crearon a la Tablet Lilypad?

Pixar “diseñó” a este personaje sin la icónica cara de plástico de los juguetes tradicionales. Lilypad es el primer "juguete" de la saga donde los niños no necesitan usar su imaginación para jugar, representando la amenaza de la tecnología frente a lo analógico.

5. Sobrevive un muerto

Quizás el detalle más conmovedor y bizarro a la vez es la presencia del Sr. Cara de Papa. Pixar ha logrado recrear la voz del personaje utilizando archivos de audio antiguos, debido a que su actor original, Don Rickles, falleció en 2017.

