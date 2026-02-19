Therian: 10 canciones que todo ANIMAL ama, desde Shakira a Rocío Dúrcal

En las últimas semanas, la comunidad therian se ha hecho sentir en todo el mundo. Algo que ha captado la atención en redes sociales. Son humanos que, aunque son humanos, se sienten, viven, visten y actúan como mamíferos en diferentes espacios públicos. El origen proviene de grandes ciudades como Japón y Corea, donde se reportaron los primeros casos en redes sociales, pero países como Argentina, México, Venezuela y Perú ya tienen una comunidad therian. Pero ¿cuál es el “playlist” durante una fiesta therian?

¿Por qué los jóvenes usan mascara de animales? La tendencia Therian

¿Por qué se llaman therian?

La comunidad therian suele identificarse mayoritariamente con depredadores o animales domésticos, como lobos, gatos y zorros. El pilar físico de este movimiento es el “quadrobics”, una disciplina en la que los jóvenes se mueven, corren, saltan e imitan la fisonomía de un cuadrúpedo. Por lo que obviamente su lista de canciones de éxitos debe incluir a los animales con los que se sienten identificados.

¿Cuál es la lista de canciones que todo therian escucha?

A través de redes sociales, los usuarios han comentado cuál sería el playlist “ideal” para aquellos que se hacen llamar therian.

Usuarios en diferentes plataformas comentaron que las canciones therian son:

"La Gata bajo la lluvia" – Rocío Dúrcal: Un clásico que ha cobrado un sentido literal para los felinos de la comunidad.

"La Loba" – Shakira: El himno por excelencia para quienes sienten el llamado del aullido y el instinto nocturno.

"Mi cachorrita" – Calle Ciega: Un ritmo urbano que resuena con los theriotipos cánidos.

"Gatita" – Bellakath: La sensación viral que la comunidad ha adoptado para sus videos de TikTok.

"Roar" – Katy Perry: El grito de poder para los grandes felinos.

"Pollito Pio": Una canción que, aunque infantil, se utiliza en tono divertido para imitar movimientos.

"El gato volador" – El Chombo: Un clásico del ritmo que no falta en las reuniones.

"El baile del perrito": Infaltable para las dinámicas de grupo.

"Dark Horse" – Katy Perry: Por su atmósfera mística y salvaje.

A esta lista se suman éxitos como "Animals" de Maroon 5 y "Perro Fiel" de Shakira ft. Nicky Jam.

