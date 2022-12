5 peleas en MasterChef Celebrity que seguramente no recuerdas

MasterChef Celebrity llegó a su fin dejando a Ricardo Peralta como su gran vencedor luego de imponerse en la Gran Final a ni más ni menos que a dos de los contendientes más fuertes, Lorena Herrera y Arturo López Gavito.

¡Final de lujo! | Resumen Programa 18 | MasterChef Celebrity 2022.

La Cocina más Famosa de México apagó sus hornillas luego de más de 18 semanas de mucho sabor, sazón, risas, polémicas, llanto y sobre todo peleas en su lucha por convertirse en el gran vencedor de MasterChef Celebrity.

¿Cuáles son las peleas de MasterChef Celebrity que no recordabas? En el camino se quedaron grandes competidores como Margarita ‘La Diosa de la Cumbia’; Ernesto D’Alessio; Talina Fernández; Julio Camejo, Carmen Campuzano; Mauricio Mancera; Alan Ibarra, Nadia López Ayuso; Carlos Eduardo Rico; Karla Sofía Gascón, Verónica del Castillo; Francisco Gatorno; Macky González; Marcello Lara; Alejandra Toussaint y Pedro Moreno.

Al final, únicamente uno pudo convencer a la chef Betty, al chef José Ramón y al chef Pablo, quienes semana a semana tuvieron que votar para eliminar a un contendiente.

Macky se enfrenta a los chefs

Uno de los episodios más recordadas fue cuando Macky se enfrentó a los chefs. En aquella ocasión, la concursante enfrentó la decisión de los chefs de bajarlos del balcón, por lo que comenzó un fuerte enfrentamiento verbal entre ellos.

Te puede interesar: Karla rompe el silencio tras su salida de MasterChef Celebrity.

“Estos chefs déspotas y mandones no deberían ese existir. Este tipo de figura como de líder ya no cabe en este siglo, creo que debemos de dejar de justificar ‘ay, es que ellos son así porque son chefs’, o sea, un chef igual que un maestro, un director tiene que tener algo básico que es el respeto y tener la vocación para explicar su materia”, comentó Macky.

Cabe mencionar que su relación con los chefs nunca fue del todo buena, pues constantemente hacía comentarios o se le ponía al tú por tú a los jueces y chefs de la Cocina más Famosa de México, como la vez que “obligó” al chef Pablo a que probara su platillo.

Margarita y el chef Pablo

Margarita, ‘La Diosa de la Cumbia’ fue otra de las participantes que más atrajeron los reflectores durante su participación en el reality de cocina y cómo olvidar aquella ocasión en que se molestó y explotó contra el chef Pablo.

“Yo le hice una pregunta al chef que casi me da una cachetada. Yo puedo pagar a un chef para que me haga cosas, no pago para que me griten ni me humillen ni me digan nada”, declaró. Su malestar fue tanto que seguía lanzando indirectas para el chef Pablo pues se tomó las cosas personales, incluso, rompió en llanto.

Karla Gascón y Nadia

Karla Gascón fue una de las participantes más polémicas del reality de Cocina más Famosa de México pues su personalidad es así; sin embargo, uno de los conflictos más recordados es aquel que sostuvo con su Nadia.

Todo comenzó a raíz de que se anunciara que una de las eliminadas podría volver a MasterChef Celebrity y fue Nadie la que terminó regresando a la competencia, algo que para nada le agradó a Karla, quien cada que podía arremetía en contra de su compañera por sus comentarios y comportamiento, incluso juró que vengaría a Alejandra Toussaint.

También te puede interesar: Mauricio responde a Gavito tras salida de MasterChef Celebrity.

Nadia y Alejandra Toussaint

Otra de las broncas más recordadas, fue la que protagonizaron Nadia y Alejandra Toussaint cuando hicieron equipo y las cosas se salieron de control ya que nunca lograron poner en orden su estación de trabajo y porque constantemente la Toussaint jaló a Nadia, quien estaba esposada a ella.

Esto molestó mucho a la exconcursante de La Academia que mostró las marcas que le dejaron los jalones y al final los reclamos no se hicieron esperar. Lo cierto es, que ninguna de las dos dio su brazo a torcer y en aquella ocasión Mauricio Mancera se sacrificó y se fue a reto de eliminación.

Gavito y Mauricio Mancera

Sin duda, Mauricio Mancera y Arturo López Gavito protagonizaron de principio a fin una de las rivalidades más sonadas de la pasada temporada de MasterChef Celebrity ya que el exjuez de La Academia siempre puso en entredicho las habilidades culinarias del conductor y aseguraba que todo lo que conseguía era a base de suerte.

Su relación nunca fue la mejor y cada que podían se daban con todo y dejaban entrever la rivalidad que había entre ambos. Basta recordar la ocasión que Mauricio Mancera venció al ‘Androide’ Gavito en un reto de cortar papas en cubitos pequeños, así como las palabras que dijo el propio Mau tras abandonar la Cocina más Famosa de México.

“(¿Se iría a comer con Gavito?) No, tendría que ser yo muy tóxico para querer convivir con alguien que se ha expresado así de mí. Seguramente lo voy a ver cuando veamos el capítulo final o me lo toparé en el pasillo, con él no tengo ningún problema, tampoco lo voy a invitar a cenar a mi casa”, declaró.