Mauricio responde a Gavito tras salida de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity se encuentra en la recta final, donde el primero que consiguió su pase a la Semifinal fue Arturo López Gavito, quien logró colarse a la siguiente ronda gracias a sus dotes culinarios; sin embargo, el también juez de La Academia protagonizó una fuerte rivalidad con Mauricio Mancera, quien recientemente salió eliminado.

Las risas no faltaron en la cocina de MasterChef Celebrity.

Mancera y Gavito tuvieron pleito casado mientras el conductor estuvo en la Cocina más Famosa de México, ya que el productor musical aseguró en repetidas ocasiones que la suerte estuvo del lado de Mau y fue gracias a esto que logró llegar hasta las penúltimas instancias.

Pero Mancera no se quedó callado y también hizo uno que otro comentario sobre la aparente presunción de Gavito, quien se volvió un fiel asiduo del balcón, por lo que sus rencillas y diferencias se hicieron evidentes.

¿Qué dijo Mau Mancera sobre los comentarios de Gavito? Una vez fuera de la Cocina más Famosa de México, Mancera habló en exclusiva para “De lo que UNO se entera” sobre los comentarios que hizo Gavito sobre él y la relación que tiene con el exjuez de La Academia.

El conductor reveló que la relación con muchos de sus compañeros es cordial, aunque no todos son sus amigos, el claro ejemplo de esto es Arturo López Gavito, con quien de plano no se iría a comer o a tomar un café por los roces que hubo entre ambos.

Cuando le preguntaron si le diría algo a Gavito cuando se lo encontrara, Mancera aseguró que él no diría nada, pero si él le quiere decir el por qué dijo todo eso de él, adelante, pero sinceramente no se lo preguntaría porque cada uno es libre de decir lo que quiera.

“(¿Se iría a comer con Gavito?) No, tendría que ser yo muy tóxico para querer convivir con alguien que se ha expresado así de mí. Seguramente lo voy a ver cuando veamos el capítulo final o me lo toparé en el pasillo, con él no tengo ningún problema, tampoco lo voy a invitar a cenar a mi casa”, declaró.

Al final, Mancera aseguró que no se lleva bien con todos y convive con los que mayor afinidad tiene, para darle vuelta al tema de Gavito y aseguró que el mejor amigo que se lleva de MasterChef Celebrity es Ricardo.