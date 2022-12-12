Karla rompe el silencio tras su salida de MasterChef Celebrity.

El día de ayer domingo vivimos la semifinal de MasterChef Celebrity, donde la polémica no pudo faltar y, aunque nadie quería, hubo un eliminado que no logró cumplir el sueño de seguir avanzando dentro de la cocina más famosa de todo México.

Karla Gascón es la última eliminada de MasterChef Celebrity.

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La noche terminó con la eliminación de Karla Gascón, quien se quedó a un paso de la gran final, pero todos los fans de MasterChef Celebrity no podrán olvidar sus polémicas en la cocina.

Los grandes momentos de Karla Gascón en MasterChef Celebrity.

Por ello, este lunes Karla Gascón estuvo con nosotros recordando sus mejores momentos dentro de la cocina más famosa de México.

La actriz reconoció que todos y cada uno de los platillos que preparó dentro de MasterChef Celebrity fueron muy complicados para ella.

Todo, para mí lo más difícil ha sido todo, porque tengo que reconocerlo, yo no soy experta en comida mexicana, o sea en hacerla, en comérmela sí, pero en hacerla no. Pero sí nos dieron una vez hormigas, iguanas, no sé qué historias, no me acuerdo de qué me tocó, pero un bicho

Sin embargo, la salida de Karla Gascón fue un duro golpe para los fans, pero también para el Chef JoséRa.

Me pega durísimo, Karla, pero al mismo tiempo me da mucho gusto el haberte conocido, esa dualidad tan tremenda de dar mucho cariño disfrazado y después pegas y así se veía en tus platos… Me duele tu partida

La reciente eliminada, presumió ser la única en poder romper el corazón del Chef.

JoséRa me dijo que había sido la única que lo había hecho llorar, por mucho que haya quien piense que son favoritos

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Uno de los momentos más polémicos de su participación fue cuando tuvo diferencias con Nadia.