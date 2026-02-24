7 modelos de uñas con relieve que te sacarán de apuros si no sabes qué hacerte

El diseño de uñas en este 2026 tiene una nueva tendencia y esa son los modelos con relieve, una opción que puedes optar si no sabes qué hacerte en tu ida al salón de belleza y que deberás probar por lo menos una vez. Estos 7 ejemplos van desde diferentes colores, texturas y formas, todo acorde a tus gustos, como lo son estos tonos que se ven mejor en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas con relieve o también llamadas 3D, las puedes llevar desde gotas de gel y burbujas hasta flores y líneas abstractas. Estos diseños son ideales para las mujeres que son amantes de lo artístico y de lo diferente. Conoce estos 7 modelos elegantes en rubber.

Los 7 diseños de uñas con relieve

1. Encapsuladas

Este diseño lo puedes llevar en cualquier forma, pues lo importante es lo que hay dentro de la cápsula; puedes optar por flores.

2. Doradas

Uno de los modelos más elegantes de la manicura debido al color y que en esta ocasión son 3D con diferentes relieves.

3. Efecto ojo de gato

Dale un toque diferente a este diseño de uñas al agregarle relieves, desde gotas de gel, burbujas o líneas abstractas.

4. Primaverales

Ahora que está a punto de irse el invierno y entrar la primavera, puedes armar tu diseño con colores acordes a la estación y flores para darle ese toque 3D.

5. Plateadas

Otro de los modelos elegantes que se une a la lista por ser brillosos. Agrégale relieves suaves, sin abusar para no saturar el diseño de la uña.

6. Nude

Uno de los diseños que le va bien a todo tipo de tono de piel por sus colores y al cual le puede agregar desde gotas de gel y burbujas hasta flores y líneas abstractas.

7. Rojo

Luce sensual e imponente con este color en tu diseño de manicura. No olvides agregarle relieves suaves para darle una vista diferente y llamativa.