¿A qué karma te enfrentas si naciste en agosto?

Si naciste en agosto, además de celebrar tu cumpleaños, a lo largo de los 31 días que dura el mes hay energías que se mueven en la Tierra y que te afectan a través de un karma, y es que de acuerdo con expertos en astrología, cada mes tiene sus propias consecuencias hacia las personas, sean buenas o malas para cada quien, ¿quieres saber cuál es la tuya?

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), un karma es una fuerza espiritual o energía que surge a partir “de los actos de un individuo durante su vida” o en este caso, su nacimiento, y que, según las creencias, “condiciona cada una de sus sucesivas reencarnaciones hasta que alcanza la perfección”.

Eso significa que el karma es una especie de lección que lanza algún poder superior a cada persona en la Tierra para que esta aprenda algo que le ayude a tener una conciencia perfecta del ser; si bien, este aprendizaje depende de la vida de cada individuo, el hecho de nacer en determinado mes, por ejemplo agosto, determina el conocimiento que requieren las personas.

El karma de los nacidos en el mes de agosto

Anteriormente, la astróloga cubana, Mhoni Vidente, ha indicado que a los nacidos en el mes de agosto les corresponde el karma número 8, que si bien, por número responde a la posición del mes, en el mundo esotérico está relacionado con otros aspectos, por ejemplo, Tarotlogía define a esa fuerza como la “creadora”, con una relación entre la mente y el alma que busca controlar los impulsos.

Eso quiere decir que el karma de las personas que nacieron en agosto está relacionado con el equilibrio, con aprender a manejar las emociones y equilibrarlas con los pensamientos, pero para llegar a eso es necesario afrontar retos, ¿qué quiere decir?, que nadie puede superar una prueba si no se ve enfrentado a ella.

Por eso, las personas de agosto, que en signos zodiacales son Leo y Virgo, constantemente se verán en problemas que los lleven al borde de perder la paciencia, los harán salir de su zona de confort y tendrán que obligarse a sí mismos a mantener la cordura y buscar la mejor solución, contrastando siempre las emociones con la lógica, una tarea difícil, ¿no?

¿Cómo trabajar tu karma?

Hay que recordar que el objetivo de un karma es enseñarnos una lección para así comprender mejor la existencia humana de forma que lleguemos a la plena conciencia, dejemos de repetir errores y alcancemos el equilibrio del ser, por ello, si el karma que te toca es el enojo, la frustración y la falta de paciencia, tendrás que comenzar a buscar puntos en los que logres la calma.

Para ello tienes que cuidar más de ti, de tu cuerpo, hacer ejercicio, escuchar más y hablar menos, eso no significa aguantarte cosas, más bien significa aprender que no siempre tienes la razón, evitar situaciones que te generen estrés y cuando lleguen cosas que no puedes evitar o controlar, pensar siempre y dejarse llevar por la intuición, más no por los impulsos.