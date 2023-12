Abandona función de cine para no ver escenas íntimas: “Es infidelidad”.

Ya es normal que ciertos videos publicados originalmente en TikTok salten a otras redes sociales y hasta en los medios de comunicación luego de viralizarse. En esta ocasión, el usuario Franco Micheo es tema de conversación porque abandona función de cine para no ver escenas íntimas. Según este hombre, ver la desnudez de otras mujeres en la pantalla grande es infidelidad hacia su pareja.

El video fue publicado en el perfil @francomicheo hace dos días y cita en la caja de descripción la frase: “Por más hombres de alto valor como yo”. De este modo, el hombre que abandona función de cine para no ver escenas íntimas ha recaudado más de 900 mil Me gusta y más de 21 mil compartidos.

¿Por qué ver escenas íntimas de una película es infidelidad para el TikToker?

Conforme avanza el audiovisual, aparece Franco Micheo con un suéter verde y explica con más detalle los hechos. En particular, abandona función de cine para no ver escenas íntimas porque “es una falta de respeto” y “una forma de infidelidad”.

“El ver mujeres desnudas, ya sea en películas, pornografía, en donde sea que tú estés buscando a mujeres desnudas, esté siendo expuestas mujeres desnudas, tú le estás siendo infiel a tu pareja”, menciona el TikToker cuyo perfil tiene 422.1 mil seguidores y 17.2 millones de Me gusta.

A su vez, subraya que no puede creer que su novia lo invite a ver una película de ese tipo. “No puedo creer que ella fue la que me trajo a exponerme a este tipo de tentación. Yo prefería salirme de la película y dejarla a ella para que siga disfrutando, pero yo no voy a participar en eso”, puntualiza el hombre que abandona función de cine para no ver escenas íntimas.

Finalmente, sus palabras no han salvado de la polémica y el debate. En este sentido, el TikToker ha recibido comentarios de sus seguidores como: “¿Tentación? Si cuando estás realmente enamorado ninguna tentación existe, simplemente no dejas que se inicie o que se alimente dicha tentación” y “Bajar la cabeza o cerrar los ojos mientras pasa la escena era una mejor solución. No hay razón pa’ salirse y dejar sola allí”.

