Convierten VIDEOS de TikTok en una emocionante película.

A los usuarios de TikTok no se les va una, pues convirtieron varios videos de esa red social en una película que impacta por su final, pues se trata de una parodia de una mujer que amamantó a su gato.

El citado hecho provocó un alboroto con un pasajero que la denunció y el personal del avión acudió a ver lo que ocurría. El incidente ocurrió a principios de este mes en el vuelo 1360 de Delta Airlines, cuando una chica se negó a poner a su gato en la transportadora.

Te puede interesar: Araña gigante sorprende a funcionaria durante conferencia. (VIDEO)

IM DYING LMAOOO WHITE WOMEN pic.twitter.com/VnnYbE2J00 — ………… (@BoredAtGym) December 20, 2021

Parodia impacta en TikTok

El mencionado hecho generó una parodia a través de TikTok, donde lo recrean de una manera casi real el hecho, aunque el final dejó un poco impactados a los usuarios.

La usuaria Alessia publicó una serie de visuales donde la situación parece tan real, que cualquiera pensaría que se trata de otro caso muy similar.

Primero en el video, un pasajero acusa a la mujer de llevar un gato, ésta asegura que se trata de su "bebé", a quien tiene cubierto con una cobija como si lo estuviera amamantando, pero el hombre le retira la manta y todos se sorprenden al ver el pelaje gris.

Al cuestionarla si estaba vivo, la mujer asegura que sí, pero cuando lo gira, el animalito tiene ojos falsos, como los que le pegan a los peluches.

También podría interesarte: Escala antena de la Torre Latinoamericana para “cerrar bien el año”.