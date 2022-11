¿Está abandonada la tumba de Jenni Rivera? Esto dice Chiquis.

Hace algunos días Doña Rosa Saavedra, madre de Jenni Rivera, denunció el abandono de la tumba de la ‘Diva de la Banda’; esto a pesar de que mensualmente pagan una fuerte suma de dinero para que el lugar siempre esté limpio.

La señora Rosa Saavedra hizo una denuncia pública a través de un video en YouTube, donde también se encontraba su exesposo y padre de Jenni, Pedro Rivera, además de Rosie, hermana menor de la cantante.

“Fui al panteón y estaba un cochinero ahí, de todas las plantas que hace y dije: ‘Ay, no sé por qué no cortan estas plantas se ve tan feo’. Yo pienso que a mi hija no le gustaría que se viera tan mal”.

“Le pregunté al señor y dijeron que podía quitarlas y, entonces, sale una desgreñada y me dice que soy una vieja amargada, que de todo reniego… Se pagó mucho dinero por el lugar de Jenni, se supone que debe estar bien”, declaró.

¿Qué dijo al respecto Chiquis? En un breve encuentro con los medios donde estuvo presente Venga La Alegría, la intérprete de “Abeja reina” fue cuestionada sobre el supuesto abandono de la tumba de su madre Jenni Rivera luego de las declaraciones de su abuela Rosa Saavedra.

“No vi eso, yo sé que mi hermana Jacqie, hablé de eso con ella hace dos semanas sobre el jardín de mi madre y hubo un día que no había flores luego, luego me di cuenta y mandé y también mi hermana, o sea, cada dos semanas manda así que no creo que esté abandonada”, declaró.

“También creo que mi abuelita le lleva flores, así que, pues no sé, la verdad no vi eso”, finalizó.