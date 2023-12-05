Abogado de la inmobiliaria habla sobre el desalojo a Leonardo García

Tras la demanda que Leonardo García interpuso por fraude procesal y delitos ambientales en contra de la inmobiliaria que le vendió un departamento en la colonia Polanco, por presuntamente estar construido fuera de las normas establecidas por la ley.

El abogado Pablo Vizcaíno, representante de dicha inmobiliaria, confirma que el Tribunal Superior de Justicia dictó una sentencia que obliga al hijo de Andrés García a pagar una cifra millonaria por el uso de dicho inmueble, así como por la devolución del mismo.

Pablo Vizcaíno, abogado de la inmobiliaria, habla de Leonardo García

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Justamente a eso se debe el desalojo del que el actor fue objeto este lunes, tal como él mismo lo compartió en sus redes sociales.

¿Qué dijo el abogado?

El letrado declaró que fue “el Tribunal Superior el que ya determinó condenar a esta persona (Leonardo García), primero (pidió) la devolución del inmueble, después, el pago de una pena convencional que estaba pactada en el contrato, el pago de las rentas por todo el tiempo que ocupó el inmueble durante este periodo porque evidentemente es un uso que le ha dado, sin haber terminado de cubrir el precio y el pago de gastos y costas. Es una condena firme e inamovible”.

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“Ya agotaron todos los recursos que se pudieron haber agotado. El departamento nunca le ha pertenecido porque tú tienes que terminar de pagar para que se te pase el dominio de la propiedad. Con las rentas no pagadas lo condonaron a una cantidad que equivale a 5 millones 337 mil pesos. También ya hay una condena por los gastos y costas que es por ahí de un millón de pesos.

La pena convencional está cuantificada, me parece, en 2 millones 500 mil pesos y todo se suma. De toda esa cantidad, nosotros tenemos que devolverle lo que él efectivamente pagó, que son como 4 millones de pesos, pero todavía hay un gran remanente que nos debe”, agregó el abogado.

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¿Se puede apelar? Sobre si existe posibilidad de que Leonardo García recupere el departamento, Pablo Vizcaíno declaró que “eso ya está firme y determinado, y no hay forma de que se quede con ese bien inmueble”.





¿Cómo va la demanda contra Leonardo García?

Cabe señalar, además, que la inmobiliaria interpuso una demanda por daño moral contra Leonardo García y su abogado José Luis Guerrero, por las declaraciones que otorgaron a Ventaneando en agosto de 2021 y en junio de este año, asegurando en esta última que Leonardo García había sido absuelto en el citado proceso legal, lo cual es desmentido por Vizcaíno.