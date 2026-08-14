Bluey: 4 ideas para hacer un suéter tejido de la caricatura para el regreso a clases 2026

El regreso a clases está muy cercano, es por eso que debes estar preparada para que tu hijo tenga todo y no le falte nada en el ciclo escolar y no solo hablamos de materiales, sino también de la protección, ya que las mañanas suelen ser muy frías. Es por eso que te recomendamos que les hagas un icónico suéter de la caricatura Bluey, además de que son sumamente calientitos, se ven increíbles y con mucho estilo.

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Suéteres de Bluey para el regreso a clases

1. Mitad Bluey, mitad Bingo: Esta primer opción es perfecta si tu hijo o hija es fanático de la caricatura en general y quiere llevar a los personajes principales. Necesitas hilo grueso de las siguientes tonalidades: azul claro, azul rey, ladrillo, beige, azul bebé y naranja. El toque perfecto se encuentra en las bolsitas que forman la cara de Bluey y Bingo.

2. Con capucha: Este tipo de suéter cubre mucho del frío y como plus tiene una capucha, la cual lleva la forma de Bluey. El color base debe ser azul claro y para los contornos azul marino, no olvides ponerle unos botones que hagan contraste.

3. Con la figura de Bluey: Para hacer este diseño de suéter y proteger a tu hijo o hija del frío en este regreso a clases, necesitas elegir un color de base, te sugerimos que sea gris como en la imagen o puede ser también azul claro o beige para que la figura de Bluey sea el protagonista de la prenda.

4. Capucha con orejas: Este tipo de suéter es hermoso, ya que tiene una capucha con orejitas que representan a Bluey y Bingo, aunque no tiene a los personajes, es hermoso por la combinación de colores.