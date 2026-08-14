5 ideas para organizar las tapas de las ollas y ganar espacio dentro de los muebles de cocina

Organizar las tapas de las ollas puede ser tan importante como ordenar las propias cacerolas. Separarlas y almacenarlas en posición vertical, utilizar divisores, aprovechar la parte interior de las puertas o incorporar soportes específicos son algunas de las alternativas más prácticas para ganar espacio dentro de los muebles de cocina.

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Estas soluciones evitan las pilas inestables y permiten encontrar rápidamente cada tapa. El problema aparece porque las tapas suelen tener formas redondas, mangos que sobresalen y diferentes tamaños, por lo que ocupan más espacio del que parece.

Los especialistas en organización del hogar recomiendan aprovechar las superficies verticales y dividir los espacios interiores de los muebles en zonas específicas. La National Kitchen & Bath Association (NKBA), organización profesional vinculada al diseño de cocinas y baños, destaca la importancia de planificar el almacenamiento según el uso y de facilitar el acceso a los elementos que se utilizan con mayor frecuencia.

¿Cómo organizar las tapas de las ollas para aprovechar mejor los muebles de cocina?

No es necesario realizar una gran reforma para conseguir una cocina más ordenada. Con algunos accesorios económicos y una distribución adecuada es posible transformar un estante desordenado en un espacio funcional.



Divisores verticales dentro de los muebles: colocar separadores permite guardar las tapas de pie, una junto a otra, en lugar de apilarlas. Es una de las opciones más sencillas para aprovechar la altura del estante y mantener cada pieza visible. Soporte en la parte interior de la puerta: instalar un organizador específico en la cara interna de la puerta permite aprovechar una superficie que normalmente queda inutilizada. Es importante comprobar que la puerta pueda cerrarse correctamente y que el accesorio soporte el peso de las tapas. Riel o barra para colgarlas: una pequeña barra instalada dentro del mueble puede funcionar como soporte para las tapas. De esta manera quedan suspendidas y se libera espacio en los estantes inferiores. Organizador extraíble: los sistemas extraíbles permiten acceder a las tapas sin tener que retirar otros utensilios. Son especialmente útiles en muebles profundos, donde los objetos que quedan al fondo suelen ser más difíciles de alcanzar. Cajón específico para tapas: si la cocina cuenta con cajones amplios, se puede destinar uno a las tapas y separarlas por tamaño. Los divisores internos ayudan a evitar que se desplacen cada vez que se abre el cajón.

¿Qué recomiendan los expertos para mantener ordenadas las tapas de las ollas?

No se trata simplemente de introducir más accesorios dentro de los muebles. Antes de comprar un organizador conviene revisar cuántas tapas existen, cuáles se utilizan realmente y cuánto espacio disponible queda.



Agrupar por tamaño: colocar juntas las tapas pequeñas, medianas y grandes facilita encontrar rápidamente la adecuada para cada olla.

colocar juntas las tapas pequeñas, medianas y grandes facilita encontrar rápidamente la adecuada para cada olla. Evitar apilarlas sin protección: las tapas pueden rayarse o desplazarse fácilmente cuando se acumulan unas sobre otras. Los divisores permiten mantenerlas separadas.

las tapas pueden rayarse o desplazarse fácilmente cuando se acumulan unas sobre otras. Los divisores permiten mantenerlas separadas. Priorizar las piezas de uso diario: las tapas que se utilizan con mayor frecuencia deberían ubicarse en los sectores más accesibles, mientras que las de uso ocasional pueden ocupar zonas superiores.

las tapas que se utilizan con mayor frecuencia deberían ubicarse en los sectores más accesibles, mientras que las de uso ocasional pueden ocupar zonas superiores. Aprovechar la altura: el almacenamiento vertical permite utilizar espacios que quedarían desperdiciados si las tapas se colocaran acostadas.

el almacenamiento vertical permite utilizar espacios que quedarían desperdiciados si las tapas se colocaran acostadas. No sobrecargar los muebles: un organizador demasiado lleno termina perdiendo su función. Los especialistas aconsejan dejar suficiente espacio para retirar cada pieza cómodamente.

La NKBA también señala que una cocina bien diseñada debe considerar la facilidad de acceso como parte fundamental de su distribución. Por eso, almacenar las tapas de manera visible y ordenada no solo permite ganar espacio, sino que también puede hacer más cómoda la preparación de las comidas.