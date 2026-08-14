4 diseños de mochilas de KPop Demon Hunters que serán tendencia este regreso a clases y le darán un toque cool a tu hijo

El regreso a clases está cada vez más cerca y elegir una mochila perfecta puede convertirse en una de las partes más emocionantes para los niños, por lo que si en este nuevo periodo escolar tu hijo es fan de KPop Demon Hunters, hay diseños inspirados en sus personajes, colores y universo que pueden convertirse en el accesorio estrella de su regreso al salón.

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Si quieres que tu hijo destaque entre sus compañeros te dejamos algunas ideas de diseños que serán tendencia durante este regreso a clases y que se adapntan perfecto a la personalidad que tenga el menor, ya que van inspiraciones desde las propias guerreras como de los Saja Boy, hasta persoanjes extras de la pelicula.

4 diseños de mochilas de KPop Demon Hunters

1.- Mochila inspirada en Los Saja Boys

Par los menores que quedaron fascinados con la personalidad de los villanos de la película tanto en su versión malvada como la de grupo de Kpop, una mochila inspirada con los Saj Boys puede ser la opción ideal, ya que los tonos oscuros con detalles llamativos y referencias al grupo aportan un estilo moderno y diferente.

2.- Mochila con los personajes de Kpop Demon Hunters

Si tu pequeño o pequeña son más fieles a los personajes principales y no saben por cual guerrera decidir, un diseño de mochila que tenga a las tres protagonistas es la mejor opción, ya que los diseños grupales permiten reunir a sus personajes favoritos.

3.- Mochila de carrito de las Guerreras del Kpop con los Saja Boys

Un diseño de mochila que destaca en el salón de clases son aquellas que son prácticas para el traslado como las que vienen en carrito este modelo combinado con los personajes de las HUNTR/X junto con los Saja Boys hacen que sea una alternativa divertida para comenzar el ciclo escolar.

4.- Mochila con diseños inspirados en Kpop Demon Hunters

Para quienes prefieren algo más discreto, existen opciones que toman inspiración de KPop Demon Hunters sin estar completamente cubiertas de personajes, por lo que puede elegirse con similitudes de colores, símbolos o estrellas.