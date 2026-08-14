3 objetos indispensables para tu área de trabajo que te ayudarán a mejorar tu productividad

Si lo que buscas es mejorar tu productividad, toma en cuenta que un espacio de trabajo bien organizado puede ayudarte a facilitar aspectos como la concentración y el humor, al reducir el estrés. Por ello, ahora te contamos lo que debes saber para mejorar tu productividad con estos 3 objetos indispensables, que, además de funcionales, son específicos para cada tarea y evitan la sobreexplotación de notificaciones que pueden interrumpir el flujo de trabajo cuando se requiere concentración.

Ahora lee: ¿Quiénes han ganado MasterChef México? De campeones del reality a chefs y emprendedores culinarios

3 objetos indispensables para mejorar tu productividad

Temporizador físico

Aunque cada vez es más común contar con aplicaciones de productividad dentro de los celulares, estas pueden ser perjudiciales, ya que pueden exponerte a notificaciones que te llevan a tomar el celular y revisar redes sociales; por ello es imperativo contar con un temporizador físico, ya sea digital o analógico, pero que no permita interrupciones para evitar el tema de las notificaciones que llevan a perder la concentración.

Temporizador físico

Auriculares con cancelación de ruido (ANC)

El control de ruido es indispensable cuando se busca trabajar por largas jornadas sin distracciones, pues comúnmente una jornada puede ser distraída por ruidos, como el tráfico, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Por ello, es importante contar con opciones que cuenten con opciones de control de volumen.

Auriculares con cancelación de ruido (ANC)|Pexels

Cuaderno de notas físicas de buena calidad

A pesar de la existencia de cientos de apps de notas, tanto para el celular como para la computadora, no cabe duda de que el papel sigue siendo la herramienta más rápida y, sobre todo, libre de distracciones externas que te lleven a comenzar a perder tiempo dentro de redes sociales o con notificaciones que no solo son visualmente molestas, sino también invasivas.

Cuaderno de notas físicas de buena calidad |Pexels

Ya sea que trabajes en casa o en oficina, es importante que tomes en cuenta estos tres artículos para oficina que no solo son efectivos, sino también útiles, estéticos y sobre todo ayudan a realizar tareas de manera efectiva sin la necesidad de procrastinar.