Figuras de crochet de la caricatura de Bluey que servirán de apoyo a tus hijos en este regreso a clases

Estamos a pocas semanas del regreso a clases para el ciclo escolar 2026 - 2027, y como es costumbre, miles de pequeños estarán enfrentando a su primer día de clases y muchos otros más estarán regresando a una rutina que puede ser un tanto complicada, aunque no por ello debe de ser negativa.

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Si bien, esto es parte de un proceso, este no debe de ser ajeno a ti, pues puedes apoyar a tus hijos tejiendo figuras de crochet de alguna de sus caricaturas favoritas como Bluey que seguramente le servirán de apoyo en estos días un tanto complicados.

¿Cómo hacer figuras de crochet de Bluey?

En los últimos años, Bluey se ha convertido en una de las caricaturas infantiles favoritos de los más chicos, por lo que hacer una figura de crochet de esta perrita podría ser una gran elección, así que si buscas hacer una figura tú mismo necesitarás los siguientes materiales:



Hilaza de algodón de grosor medio en color: Azul fuerte (cuerpo), azul claro (panza y hocico), azul marino (manchas y orejas) y una pequeña, negro y blanco para los ojos.

Gancho de crochet: De 2.5 mm a 3.0 mm

Relleno sintético: Algodón siliconado para dar forma al muñeco.

Aguja lanera: Con punta redonda para coser las extremidades.

Marcador de puntos.

Tijeras.

¿Cómo hacer una figura de Bluey de crochet?

Si tienes un poco de práctica, esta es la manera más sencilla de tejer una figura de Bluey:

