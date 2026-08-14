Figuras de crochet de la caricatura de Bluey que servirán de apoyo a tus hijos en este regreso a clases
¡Así es como puedes hacer una figura de Bluey de crochet de manera rápida y sencilla!
Estamos a pocas semanas del regreso a clases para el ciclo escolar 2026 - 2027, y como es costumbre, miles de pequeños estarán enfrentando a su primer día de clases y muchos otros más estarán regresando a una rutina que puede ser un tanto complicada, aunque no por ello debe de ser negativa.
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Si bien, esto es parte de un proceso, este no debe de ser ajeno a ti, pues puedes apoyar a tus hijos tejiendo figuras de crochet de alguna de sus caricaturas favoritas como Bluey que seguramente le servirán de apoyo en estos días un tanto complicados.
¿Cómo hacer figuras de crochet de Bluey?
En los últimos años, Bluey se ha convertido en una de las caricaturas infantiles favoritos de los más chicos, por lo que hacer una figura de crochet de esta perrita podría ser una gran elección, así que si buscas hacer una figura tú mismo necesitarás los siguientes materiales:
- Hilaza de algodón de grosor medio en color: Azul fuerte (cuerpo), azul claro (panza y hocico), azul marino (manchas y orejas) y una pequeña, negro y blanco para los ojos.
- Gancho de crochet: De 2.5 mm a 3.0 mm
- Relleno sintético: Algodón siliconado para dar forma al muñeco.
- Aguja lanera: Con punta redonda para coser las extremidades.
- Marcador de puntos.
- Tijeras.
¿Cómo hacer una figura de Bluey de crochet?
Si tienes un poco de práctica, esta es la manera más sencilla de tejer una figura de Bluey:
- Tejer la Cabeza y el Cuerpo: Bluey tiene una forma rectangular y ovalada por lo que debes de iniciar tejiendo una cadena base alargada.Se teje alrededor de esa cadena para formar un óvalo.
Debes de dar vueltas rectas para crear la altura del cuerpo.
- Extremidades: Debes de iniciar con un anillo mágico de 6 puntos bajos, donde se tejen los primeros puntos en color azul claro (manos y pies) y luego se cambia al azul fuerte para el resto de la extremidad.
Cola: Se teje combinando el azul fuerte y se termina con la punta en azul claro, siguiendo un patrón cilíndrico simple.
- Detalles de la cara: Se teje por separado con hilaza azul claro en forma ovalada y se rellena ligeramente y se cose en la parte baja de esta.
Con hilo negro borda la nariz y para las orejas: Se tejen dos piezas planas o triangulares combinando azul marino y azul fuerte.
- Ensamblaje finales: Puedes recortar pequeños óvalos de fieltro blanco y negro y pegarlos con silicón líquido, o tejer pequeños círculos con hilo delgado y coserlos.
- Unión: Usa la aguja lanera para coser las orejas en la parte superior, los brazos a los costados del cuerpo, las piernas en la base y la cola por detrás.