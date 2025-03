Abogado revela que Imelda Tuñón no puede recibir ni un centavo de la herencia de Julián Figueroa

Mucho se ha hablado en los últimos días de la herencia de Julián Figueroa , sobre todo porque presuntamente Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia , estaba vendiendo el rancho de Joan Sebastian, pero también por un supuesto interés económico de Imelda Tuñón.

Recordemos que la disputa legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón continua y, aunque José Julián ya regresó con su madre, el caso sigue abierto para ver quién se queda con la custodia del menor.

Te puede interesar: Abogado de Maribel Guardia revela que la actriz podría no pelear la custodia de José Julián

Amiga de Julián Figueroa teme por la vida de José Julián, si continúa con Imelda Tuñón [VIDEO] Nagibe Abbud teme por la seguridad y la vida del pequeño José Julián, ahora que está con su madre Imelda Tuñón. Asegura que le parece injusto que el niño esté con ella.

¿Imelda Tuñón tiene interés en la herencia de Julián Figueroa? Recientemente Marcelia Figueroa lamentó en un programa de espectáculos que su sobrino fuera visto como un banco, esto por el presunto interés económico de Imelda Tuñón.

¿Imelda Tuñón puede reicibir parte de la herencia de Julián Figueroa?

Para dilucidar las dudas, el licenciado Cipriano Sotelo reveló nueva información sobre el testamento de Julián Figueroa, quien dejó como su heredero universal a su hijo de siete años.

En entrevista para Radio Fórmula, el letrado detalló que aunque el interés de Imelda Tuñón por la guarda y custodia del menor esté relacionado con un tema económico como se ha especulado, es imposible que ella tenga acceso a la herencia de Julián Figueroa.

“No puede porque no se le heredó nada a ella. Julián determinó que el heredo universal de sus bienes sea su hijo, entonces no hay forma de que la señora Imelda quiera algo que no se le dejó”, explicó.

Te puede interesar: Imelda Tuñón acusa que alteraron el testamento de Julián Figueroa

¿Imelda Tuñón puede solicitar un cambio de albacea?

En caso de que la madre de José Julián quisiera solicitar un cambio de albacea, deberá hacer una petición ante un juez y esperar el dictamen. De igual modo, aseguró que por ahora no tiene acceso a nada de la herencia de su expareja.

“Se casaron en separación de bienes, la señora Imelda no tendría derecho o ningún bien, todos serían del niño, porque desde el principio determinaron que nadie le diera nada al otro. Ella no tiene derecho a heredar absolutamente nada, porque Julián así lo dijo en un testamento”, sentenció.