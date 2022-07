La Academia: Nelson levanta la polémica con opinión sobre Camilo.

Nuestros queridos alumnos de La Academia se preparan para la gala del próximo fin de semana, así que deben ensayar muy arduo para conquistar el oído de Lolita Cortés, Arturo López Gavito, Ana Bárbara y Horacio Villalobos.

La interpretación de Nelson fue mediocre para nuestros críticos.

Alexander Acha, director de La Academia , realizó el reparto de canciones a todos los alumnos dentro de nuestro reality show.

Nelson tendrá que cantar Ropa Cara de Camilo, pero el guatemalteco no está nada contento con la asignación.

“Es de las canciones que más odio en toda mi vida... pero la voy a aceptar con amor”, dijo Nelson a Alexander Acha y a todos su compañeros de La Academia.

Luego de su maravillosa presentación con Pégate el pasado fin de semana, Nelson tendrá que volver a conquistar a los críticos.

Sin embargo, el alumno no se siente cómodo cantando el tema de Camilo en el escenario de La Academia: “Es que es muy tonta... saludos a Camilo”, comentó.

Te puede interesar: Señor que ganó la ‘chiva’ murió en los XV años de Rubí.

Nelson cantará ‘Ropa Cara’ de Camilo en La Academia

Camilo se ha posicionado como uno de los cantantes colombianos más famosos, cuyo repertorio musical abarca temas como Vida de Rico, Pegao, Mareado, Desconocidos y más.

Una de sus canciones más populares es Ropa Cara, aunque Nelson no considera que sea el mejor tema del colombiano: “Le voy a sacar el gusto... se me hace como un poco vaga. No tengo de otra”, declaró.

“Camilo, discúlpame”, expresó el guatemalteco tras revelar su incorformidad con la canción del colombiano.

Por su parte, Alexander Acha animó a Nelson asegurando que es su oportunidad para brillar con este tema pop: “Si lo haces bien... imagínate el aplauso”, comentó el director de La Academia.

A Nelson se le han puesto grandes retos desde su debut en el escenario de La Academia, pues en el noveno concierto interpretó el éxito Te Amo de nuestro querido Alxander Acha.

También te puede interesar: La Academia: Rubí envía polémico mensaje a los críticos.