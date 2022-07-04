La Academia: Críticos dan la peor noticia a Rubí.

Desde su primera aparición en el escenario de La Academia, Rubí ha causado mucha polémica, pero la joven quinceañera ha mostrado que tiene una gran disposición para aprender y seguir adelante para alcanzar su sueño.

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Aunque tiene grandes limitaciones que la ponen en desventaja con respecto a sus compañeros, ella cada semana que se sale al escenario, trata de entregar lo mejor de ella y hace todo lo que sus maestros le dicen.

Esa entrega se hizo presente este domingo con su interpretación de La Maldita Primavera de Yuri, aunque quedaron al descubierto sus carencias vocales, por lo que los jueces le han dado una triste noticia.

Rubí recibió una triste noticia por parte de los jueces.

Tras su interpretación, las críticas fueron muy duras con Rubí, pues aunque sus maestros y jueces le reconocieron su esfuerzo, le dijeron que no tiene las tablas para poder dedicarse a esto, siendo el más contundente Arturo López Gavito.

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