La Academia: Críticos dan la peor noticia a Rubí.
Las semanas siguen pasando dentro de La Academia y las críticas siguen siendo muy duras con Rubí, quien ahora recibió una triste y sorprendente noticia.
Desde su primera aparición en el escenario de La Academia, Rubí ha causado mucha polémica, pero la joven quinceañera ha mostrado que tiene una gran disposición para aprender y seguir adelante para alcanzar su sueño.
Te puede interesar: La Academia: Lolita Cortés se confronta con los maestros tras canción de Jacky.
Aunque tiene grandes limitaciones que la ponen en desventaja con respecto a sus compañeros, ella cada semana que se sale al escenario, trata de entregar lo mejor de ella y hace todo lo que sus maestros le dicen.
Esa entrega se hizo presente este domingo con su interpretación de La Maldita Primavera de Yuri, aunque quedaron al descubierto sus carencias vocales, por lo que los jueces le han dado una triste noticia.
Rubí recibió una triste noticia por parte de los jueces.
Tras su interpretación, las críticas fueron muy duras con Rubí, pues aunque sus maestros y jueces le reconocieron su esfuerzo, le dijeron que no tiene las tablas para poder dedicarse a esto, siendo el más contundente Arturo López Gavito.
También te puede interesar: La Academia: Eduardo se convirtió en el quinto expulsado.
Hoy pudimos apreciar el máximo de tu rango vocal, llegaste a donde tenías que llegar y hasta ahí el rango vocal. Coincido en que lo que más aplaudo de ti es la tenacidad y el esfuerzo… Cuando te fijas una meta tienes que saber los pros y los contras, qué vas a hacer si no lo logras… Hay es lo que yo te sugiero, cuando acabe La Academia, has otra cosa que no sea cantar, porque esto no es lo tuyo