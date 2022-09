La Academia: Rubí revela el consejo invaluable de Horacio Villalobos.

Rubí, quien obtuvo el quinto lugar en La Academia, se convirtió en una de las participantes más queridas de nuestro reality show. Concierto tras concierto, la participante se superó en cada presentación cantando temas como Basta ya, Colgando en tus manos, Eres para mí, La noche y más.

Rubí cantó “Eres para mí" en la segunda semifinal de La Academia.

Sin embargo, Rubí tuvo varios momentos de ansiedad y de estrés dentro de la competencia, revelando que quiso salirse antes de la Gran Final.

Gracias al apoyo de sus maestros, sus compañeros de La Academia y de su director Alexander Acha, Rubí adquirió más fuerza para convertirse en una muejer más poderosa.

Por si fuera poco, Rubí recibió un consejo muy especial por parte de un crítico de La Academia, palabras que continúa recordando tras su participación.

¿Qué consejo recibió Rubí dentro de La Academia?

Rubí se presentó en el programa de radio La Caminera, donde reveló que nuestro conductor Horacio Villalobos la alentó a no abandonar su sueño dentro de La Academia.

“Hubo muchos momentos en que me quería ir de La Academia. No me fui porque mis maestros me apoyaron mucho”, dijo la mexicana para después revelar el consejo del conductor de Horacio Villalobos.

“Horacio me dijo una vez que me fue a visitar a un camerino... se enteró que me quería ir y me dijo ‘si tú te vas, lo vas a echar todo a perder’. Nunca se me van a olvidar sus palabras, me dijo ‘tú perteneces a este medio, lo único que te falta es prepararte más. Si te vas lo echas todo por la borda’. Tuve mucha ayuda por parte de mis compañeros también”, declaró.

Rubí alcanzó su máximo potencial tras participar en La Academia, pues utilizó las críticas a su favor: “Siempre tomé las críticas de una manera positiva. Siempre lo tomé de una buena manera”, dijo al programa de radio.

